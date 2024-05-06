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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع جهود الوحدات المحلية خلال احتفالات المواطنين بشم النسيم

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جاهزية الحدائق والمنتزهات، والكورنيش على مستوى المراكز السبع  مع استقبالها احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم، مناقشا جهود الوحدات المحلية  في تكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات المخالفة بمحيط الحدائق العامة والكورنيش ، وتم التأكيد على استمرار توافر سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها، واجراءات التعامل الفوري مع أية مستجدات أو شكاوى من المواطنين فيما يتعلق بمستوى الخدمات والمرافق العامة.  

 

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جاء ذلك خلال اجتماعه بالسكرتيرالعام اللواء حازم عزت والسكرتير العام المساعد اللواء سامي علام ومتابعة رؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين وجهودهم الميدانية في هذا اليوم، وذلك من خلال التواصل بهم عن طريق مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة السيطرة واتصالها بغرف العمليات بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات.


شدد محافظ بني سويف على مديري مشروع النظافة والحدائق بتكثيف أعمال النظافة، ورفع المخلفات باستمرار لمنع تراكمها وتوفير كافة الخدمات للمواطنين خلال احتفالهم بشم النسيم، موجها جميع رؤساء المدن بالمتابعة الميدانية للوقوف على احتياجات المواطنين ومتابعة المخالفات فور صدورها والتعامل معها بالقانون، والتأكد من تنفيذ خطة المحافظة وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين خلال أيام الاحتفال بأعياد الربيع.

 

محافظ بني سويف يستعرض التقرير الربع سنوي لجهود المشاركة المجتمعية بقرى حياة كريمة

محافظ بني سويف يتفقد المراكز التكنولوجية استعدادا لبدء تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء


وكلف المحافظ  الصحة والتموين والطب البيطري بالمتابعة اللحظية لضمان استمرار اتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها و المخابز و منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


كما شدد المحافظ على المتابعة الميدانية المستمرة للأماكن التي تشهد اقبالا من المواطنين في مثل تلك المناسبات، مثل : حديقة الحيوان، و الكورنيش السفلي والممشى السياحي بمدينة بني سويف، ومحيط منطقة كورنيش النيل بأكملها لتواجد العديد من النوادي بها، والمتنزهات والحدائق العامة المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة.

الدكتور محمد هاني الخدمات والمرافق العامة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الحدائق والمنتزهات بني سويف الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الوطنية للطوارئ والسلامة غنيم محافظ بنى سويف عمال النظافة لشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف منتزهات ني سويف ورفع المخلفات

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