محافظ بني سويف يستعرض التقرير الربع سنوي لجهود المشاركة المجتمعية بقرى حياة كريمة

استعرض الدكتور محمد هانى غنيم،محافظ بني سويف و التقرير الربع سنوي للجهود التى تم تنفيذها المحافظه من خلال دليل المشاركة المجتمعية الفاعلة والداعمة للمبادرات المحلية والقومية، الذى تم إعداده لتسريع وتيرة التنمية، وفق أطر وأهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقرير الجهود التي يتم تنفيذها من خلال تكليف منسق عام مبادرة حياة كريمة الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، ويقوم بعرضه على المحافظ الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.



أثنى محافظ بني سويف على مجهودات أعضاء اللجان الذين لم يدخروا جهدا في تقديم المقترحات والمشاركة الفعلية في عدد من المجالات التي تضعها المحافظة في مقدمة اهتماماتها، ضمن توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل للارتقاء بجودة حياة المواطنين ومستوى معيشتهم، خاصة المبادرات الرئاسية حياة كريمة والتي انطلقت تحت مظلتها مبادرات كثيرة تم تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة.

كما وجه المحافظ باستمرار عقد تلك اللقاءات التدريبية لتأهيل ورفع قدرات مسؤولى المشاركة المجتمعية بالوحدات المحلية ، انطلاقا من أن المواطن شريك أساسى، وطرف محوري في هذا الجانب، مؤكدا على دور مسؤولى المشاركة من الناحية الإيجابية والفعالة في إيصال المعلومة بشكلها الصحيح والدقيق دون تحريف أو تأويل،وذلك عبر المستويات الإدارة المتدرجة،لاسيما في ظل التواجد والاحتكاك المباشر مع المواطنين والقرب منهم بما يعطى مصداقية وثقة في جهود ومشروعات الدولة، وبالتالي تحقيق أعلى مستويات الرضا والقبول لدى المواطنين عن المشروعات المختلفة.

حيث جاء في تقرير أشهر : يناير،مارس وأبريل 2024 أن لجان المشاركة الإجتماعية شاركت بوحدات حياة كريمة والمراكز السبع في تنفيذ مبادرات داخل قرى المحافظة بإجمالى ( 185 ) مبادرة، مثل : مبادرة أهلا رمضان - منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة – مبادرة تحيا مصر توزيع كراتين – مبادرة حزب حماة وطن بتقديم سلع غذائية للمواطنين بسعر مخفض وتوزيع كراتين – مبادرة 100 مليون شجرة – مبادرة توزيع لحوم وبطاطين - مبادرة كلنا واحد - مبادرة يوم القرية - مبادرة انت الحياة .

وذلك بجانب تنفيذ مبادرة البحث عن حلول لمشكة الغاز- مبادرة تسليم جوائز لحفظة القران الكريم - قوافل طبية - مبادرة تجميل - مبادرة سقى الماء - مبادرة بيع سلعة السكر - مبادرة فرصة - مبادرة التحالف الوطنى - مبادرة التمكين الاقتصادى - مبادرة قرض حسن - تدريب المواطنين على مهن وحرف ( خياطة – سباكة - تطريز – كهرباء ) - جلسه تشاوريه مع القيادات الطبيعيه - توزيع 2500 شيكارة تقاوى - إجراء 742 عملية رمد.

كما تم إجراء 120 عملية مخ وأعصاب - إجراء 160 عملية رباط صليبى وانزلاق غضروفى - توزيع لحوم ودواجن – مبادرة أهالي توصيلات مياه - مبادرة إعمار المنازل - مطبخ الخير - دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر - مبادرة حياة كريمة توزيع كراتين - مبادرة حياة كريمة توزيع لحوم - مبادرة طرق الأبواب - المجلس القومى للمرأة ندوات - المجلس القومى للمرأة استخراج بطاقات - قوافل طبية - ندوات الازهر الشريف ، وكان نصيب كل مركز فى المشاركة كالتالى :مركز الواسطى 30 مبادرة ، مركز ناصر 30 مبادرة، مركز بني سويف 20 مبادرة، مركز اهناسيا 30 مبادرة، مركز ببا 25 مبادرة، مركز سمسطا، 25 مبادرة، مركز الفشن 25 مبادرة.

تجدر الإشارة : أن محافظ بني سويف شكل لجان المشاركة المجتمعية بقرى المبادرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتدفع وتحشد كافة الجهود بالتوازي مع جهود المبادرة وبما يحقق أفضل العوائد المجتمعية للمواطنين بالقرى، لتضم اللجان: الدكتور محمد جبر _منسق عام المبادرة بالمحافظة _ معاون المحافظ، الدكتور علاء سعيد مسؤول المشاركة المجتمعية والتنمية الاقتصادية بوحدة حياة كريمة بالمحافظة، والأستاذة رانيا سمير منسق اللجان مع الإدارات المختصة والداعمة للجان، مثل : ادارات الإعلام والمتابعة والتخطيط بديوان عام المحافظة، بجانب نواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومسؤولى المشاركة المجتمعية في 40 مجلس قروي على مستوى مراكز المحافظة.