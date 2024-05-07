محافظ بني سويف: الدولة تعمل على بناء الشخصية المصرية الفاعلة

أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، أن الدولة تعمل من خلال استراتيجية ورؤية متكاملة لبناء الشخصية المصرية الفاعلة وذات المساهمة النوعية في دفع الجهود التنموية وتحقيق الريادة في مختلف المجالات والمكانة التي تستحقها مصر إقليميا وعالميا.



جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ، اليوم، الثلاثاء، التقرير الذي عرضته مدير وحدة شؤون المرأة وحماية الطفولة بديوان المحافظة الدكتورة شيماء كرم، بشأن تمثيل عدد من أطفال المحافظة في الاحتفالية الوطنية التي نظمتها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقاهرة تحت شعار "صوت الطفل" بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب ومنظمة اليونيسيف، وبمشاركة أطفال من مختلف المحافظات، والتي من خلالها يتم عرض رد مصر على اتفاقية حقوق الطفل والمقرر عرضهاعلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل بجنيف.



وأثنى المحافظ - خلال المناقشة - على الجهود الحكومية والمجتمعية التي تستهدف حقوق الطفل والأمومة، موجها المعنيين بملف الطفولة والأمومة بالمحافظة، بوضع تصور متكامل لتحقيق أفضل استفادة من كل الفعاليات التي يتم تنفيذها وما تسفر عنه من توصيات وتجارب عملية وتبادل للخبرات، بجانب العمل على تحديد آلية لتحقيق التكامل بين الوحدات المختصة مثل وحدات حماية الطفل وخط النجدة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجهات والوزارات ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون الطفل، للدفع بالبرامج التوعوية والتثقيفية وإتاحة كافة أوجه الدعم " المالي والفني والمعنوي"؛ بهدف أن تكون بني سويف نموذجا يحتزى به في مجال حماية حقوق الطفل وتمكينهم.



بدورها، أوضحت مدير وحدة شؤون المرأة وحماية الطفولة شيماء كرم، أن اختيار المحافظة يأتي للتمثيل في هذا الحدث؛ نتيجة توجيهات المحافظ ورعايته المباشرة لهذا الملف الحيوي الذي يشهد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية؛ مما ساهم في تحقيق تميز واضح في أداء المنظومة ذات الشأن بالمحافظة، خاصةً البرامج والمبادرات المنفذة من خلال خط النجدة ووحدة شؤون المرأة وحماية الطفولة بديوان عام المحافظة، لاسيما في تعزيز الوعي بحقوق الطفل وتنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف إلى حمايتهم وتمكينهم.