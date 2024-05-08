تنافس ساعات أبل وبسعر أرخص بكثير.. ساعة هواوي Huawei Watch Fit 3

إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في شراء ساعة هواوي الذكية الجديدةأطلقت هواوي ساعتها الذكية الجديدة ‏Huawei Watch Fit 3 التي تنافس ساعة آبل Watch SE في فئة الساعات الذكية المنخفضة الثمن.

وتتميز ساعة هواوي الذكية الجديدة ‏Huawei Watch Fit 3 لتنافس ساعة آبل Watch SE وذلك ضمن فئة الساعات الذكية المنخفضة الثمن.

وتتميز ساعة هواوي Huawei Watch Fit 3 بتصميم مربع الشكل مع زر جانبي يشبه إلى حد كبير تصميم ساعة آبل إلا أنها أقل سعرًا

على الجانب الآخر وفق لموقع consumer.huawei تُقدم ساعة هواوي Huawei Watch Fit 3 العديد من مزايا الصحة واللياقة البدنية ويعد أبرزها قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم، وهي من الميزات التي لا تقدمها الساعات الذكية في الفئة السعرية المنخفضة و تفتقر إليها أيضا ساعة آبل SE.

وتضم ساعة هواوي Huawei Watch Fit 3 شاشة نوعها AMOLED والتي تتميز بكثافة بكسلات قدرها 374 بكسلًا لكل بوصة ومعدل سطوع مرتفع قد يصل إلى 1500 شمعة، في حين يبلغ أقصى سطوع لساعة آبل المنافسة 1000 شمعة فقط.

تضم ساعة هواوي Huawei Watch Fit 3 بطارية قوية يمكنها الصمود وذلك حتى 10 أيام بحد أقصى.

تدعم بطارية ساعة هواوي Huawei Watch Fit 3 لميزة الشحن السريع والذي يوفر يومًا كاملًا من الاستخدام وذلك عند شحن لحوالي عشر دقائق فقط، ويمكن شحن البطارية كاملةً خلال ساعة واحدة.

تأتي ساعة هواوي بسعر قدره 160 يورو، وهو متوفرة بعدة ألوان، منها الأبيض والأسود والأخضر والوردي والرمادي.

وتضم ساعة هواوي Huawei Watch Fit 3 بشاشة نوعها AMOLED وتتميز بكثافة بكسلات قدرها 374 بكسلًا لكل بوصىة ومعدل سطوع مرتفع يصل إلى 1500 شمعة

على الجانب الآخر تضم ساعة هواوي Watch Fit 3 بطارية قوية يمكنها الصمود حتى 10 أيام بحد أقصى، وتدعم الشحن السريع والذي يوفر يومًا كاملًا من الاستخدام وذلك عند شحن الساعة لمدة قدرها عشر دقائق فقط، ويمكن شحن البطارية كاملةً خلال ساعة واحدة.

وتطرح هواوي ساعتها الذكية الجديدة بسعر قدره 160 يورو.