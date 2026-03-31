مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة غدا

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية المهمة.

ومن المنتظر أن يستعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية، وجهود الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح، إلى جانب متابعة عدد من الملفات المرتبطة بتوفير السلع الأساسية، وضبط الأسواق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يناقش المجلس عددًا من مشروعات القوانين والقرارات الوزارية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية في مختلف القطاعات.

وعقب انتهاء الاجتماع، يعقد رئيس مجلس الوزراء المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، لعرض أبرز ما تم مناقشته خلال الاجتماع، والإجابة عن تساؤلات وسائل الإعلام بشأن القضايا المطروحة على الساحة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات موقف ملف الشركات المملوكة للدولة، وكذا تحديث برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى موقف الشركات التي سيتم قيدها قيدًا مؤقتا في البورصة، كما تناول موقف الشركات المقرر نقلها إلى "صندوق مصر السيادي"، مشيرًا إلى أنه عقد عدة اجتماعات بهذا الشأن لمتابعة الموقف النهائي لها وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها.