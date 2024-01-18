أعلنت شركة شاومي عن إطلاق ساعتها الذكية الجديدة Mi Watch S1 Pro في يناير 2023. يأتي الهاتف بمجموعة من المواصفات القوية التي تجعله منافسًا قويًا لـ Apple Watch.

المواصفات:

يتميز Mi Watch S1 Pro بشاشة AMOLED قياس 1.43 بوصة بدقة 454 × 454 بكسل ومعدل تحديث 60 هرتز. يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon Wear 4100 Plus، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 1 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 8 جيجابايت.

أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل Mi Watch S1 Pro بنظام التشغيل Wear OS 3، مع واجهة المستخدم المخصصة MIUI for Watch.

أفضل ساعة ذكية شاومي تنافس Apple Watch

الميزات:

فيما يلي بعض الميزات البارزة في Mi Watch S1 Pro:

• تصميم أنيق: يتميز Mi Watch S1 Pro بتصميم أنيق مع هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ وإطار من السيراميك.

• شاشة رائعة: تتميز شاشة Mi Watch S1 Pro بدقة عالية ومعدل تحديث سريع، مما يجعلها مثالية لمشاهدة مقاطع الفيديو والألعاب.

• أداء قوي: يوفر معالج Snapdragon Wear 4100 Plus أداءً قويًا يمكنه التعامل مع معظم المهام اليومية.

• ميزات صحية ورياضية متقدمة: تتميز Mi Watch S1 Pro بمجموعة من الميزات الصحية والرياضية المتقدمة، بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ومستوى الأكسجين في الدم ومستوى الإجهاد وأكثر من 117 وضعًا رياضيًا.

• عمر بطارية طويل: تبلغ سعة بطارية Mi Watch S1 Pro 510 مللي أمبير، مما يوفر عمرًا بطارية طويلًا حتى مع الاستخدام المكثف.

تعد Mi Watch S1 Pro أفضل ساعة ذكية شاومي تنافس Apple Watch. يتميز الهاتف بتصميم أنيق وشاشة رائعة وأداء قوي وميزات صحية ورياضية متقدمة وعمر بطارية طويل. كما أن سعره معقول مقارنةً بالعديد من الساعات الذكية الرائدة الأخرى في السوق.

مقارنتها مع أفضل ساعة ذكية من Apple

تقارن Mi Watch S1 Pro بشكل جيد مع أفضل ساعة ذكية من Apple، وهي Apple Watch Series 7. يتميز Mi Watch S1 Pro بشاشة أكبر وعمر بطارية أطول من Apple Watch Series 7. أما Apple Watch Series 7 فهي تقدم مجموعة متنوعة من الميزات الصحية والرياضية المتقدمة أكثر من Mi Watch S1 Pro.

أفضل ساعة ذكية شاومي تنافس Apple Watch

تعد Mi Watch S1 Pro خيارًا رائعًا لأي شخص يبحث عن ساعة ذكية رائدة بسعر معقول. يتميز الهاتف بمجموعة من المواصفات القوية التي تجعله منافسًا قويًا لـ Apple Watch.