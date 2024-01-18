عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل ساعة ذكية شاومي تنافس Apple Watch

أفضل ساعة ذكية شاومي
أفضل ساعة ذكية شاومي تنافس Apple Watch

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق ساعتها الذكية الجديدة Mi Watch S1 Pro في يناير 2023. يأتي الهاتف بمجموعة من المواصفات القوية التي تجعله منافسًا قويًا لـ Apple Watch.

 

المواصفات:

 

يتميز Mi Watch S1 Pro بشاشة AMOLED قياس 1.43 بوصة بدقة 454 × 454 بكسل ومعدل تحديث 60 هرتز. يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon Wear 4100 Plus، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 1 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 8 جيجابايت.

أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل Mi Watch S1 Pro بنظام التشغيل Wear OS 3، مع واجهة المستخدم المخصصة MIUI for Watch.

أفضل ساعة ذكية شاومي تنافس Apple Watch

الميزات:

 

فيما يلي بعض الميزات البارزة في Mi Watch S1 Pro:

• تصميم أنيق: يتميز Mi Watch S1 Pro بتصميم أنيق مع هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ وإطار من السيراميك.

• شاشة رائعة: تتميز شاشة Mi Watch S1 Pro بدقة عالية ومعدل تحديث سريع، مما يجعلها مثالية لمشاهدة مقاطع الفيديو والألعاب.

• أداء قوي: يوفر معالج Snapdragon Wear 4100 Plus أداءً قويًا يمكنه التعامل مع معظم المهام اليومية.

• ميزات صحية ورياضية متقدمة: تتميز Mi Watch S1 Pro بمجموعة من الميزات الصحية والرياضية المتقدمة، بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ومستوى الأكسجين في الدم ومستوى الإجهاد وأكثر من 117 وضعًا رياضيًا.

• عمر بطارية طويل: تبلغ سعة بطارية Mi Watch S1 Pro 510 مللي أمبير، مما يوفر عمرًا بطارية طويلًا حتى مع الاستخدام المكثف.

 

تعد Mi Watch S1 Pro أفضل ساعة ذكية شاومي تنافس Apple Watch. يتميز الهاتف بتصميم أنيق وشاشة رائعة وأداء قوي وميزات صحية ورياضية متقدمة وعمر بطارية طويل. كما أن سعره معقول مقارنةً بالعديد من الساعات الذكية الرائدة الأخرى في السوق.

 

مقارنتها مع أفضل ساعة ذكية من Apple

 

تقارن Mi Watch S1 Pro بشكل جيد مع أفضل ساعة ذكية من Apple، وهي Apple Watch Series 7. يتميز Mi Watch S1 Pro بشاشة أكبر وعمر بطارية أطول من Apple Watch Series 7. أما Apple Watch Series 7 فهي تقدم مجموعة متنوعة من الميزات الصحية والرياضية المتقدمة أكثر من Mi Watch S1 Pro.

أفضل ساعة ذكية شاومي تنافس Apple Watch

تعد Mi Watch S1 Pro خيارًا رائعًا لأي شخص يبحث عن ساعة ذكية رائدة بسعر معقول. يتميز الهاتف بمجموعة من المواصفات القوية التي تجعله منافسًا قويًا لـ Apple Watch.

Mi Watch S1 Pro شاومي apple watch افضل ساعة ذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعتراف منها.. مفاجأة صادمة في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

"إحنا مالنا".. تعليق صادم من آيتن عامر على منشور لـ ياسمين عبد العزيز

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

اكتشاف منجم ذهب باحتياطي استراتيجي 290 ألف طن|الحكومة تكشف التفاصيل

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

برودة شديدة ليلًا وشبورة.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد

قبل 24 ساعة من مواجهة غانا| الفيفا يوجه صدمة لمنتخب مصر.. التفاصيل

إقبال على الشراء.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن الأسعار الفترة القادمة |فيديو

موضوعات متعلقة

أرخص موبايل إنفينيكس لمحدودي الدخل في مصر

سلسلة Redmi Note 13 تغزو السوق.. برخص التراب وكاميرا 200 ميجابكسل ومواصفات خرافية

شبه الـ iPhone بالمللي.. موبايل جديد من Infinix بسعر تحت 3000 جنيه

شاومي تطلق أحدث Smart Watch وإيربودز.. منافسة لـApple وبربع الثمن

بمعجون الأسنان فقط.. إزاي تصلح شاشة تليفونك المكسورة؟

ثغرات أمنية خطيرة بداخل جيبك.. إزاي تحمي موبايلك من الاختراق

أحدث ميزة في واتساب 2024.. لازم تجربها

سلسلة هواتف Note 13 Pro الرائعة بكاميرا 200 ميجابكسل.. بسعر رخيص جدا

ترشيحاتنا

بعد تعليقها الصادم.. الجمهور يهاجم آيتن عامر بسبب ياسمين عبد العزيز

أحدث سيارات لامبورجيني تم بيعها حتى عام 2026

هزة قوية في سوق الذهب..مفاجأة غير سعيدة للتجار. ما القصة

أفضل ساعة ذكية شاومي تنافس Apple Watch

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية في الترم الثاني 2024

3 بشارات لمن يصلي الفجر في الليلة الباردة.. كن من الفائزين بها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لافتة.. رضوى الشربيني تبهر محبيها بجمالها| شاهد

تصرف ولا أغرب من راكب يتسبب في تغيير وجهة طائرة يابانية

بعد إعلان الطلاق.. صور لم يحذفها أحمد العوضي من حسابه| شاهد

قصة شعر جديدة.. إيمي سمير غانم تثير ضجة بـ «نيو لوك»| شاهد

فيديو

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ