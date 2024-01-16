شاومي تطلق أحدث Smart Watch وإيربودز.. منافسة لـApple وبربع الثمن

حطّت ساعة Redmi Watch 4 وسماعات Buds 5 Pro، اللتان تم إطلاقهما في الأصل في نوفمبر 2023، رحالهما إلى الأسواق العالمية.

تتميز هذه المنتجات بأنها أكثر بأسعار معقولة من نظيراتها من Xiaomi، ولكنها لا تزال تمتلك قدرات وإمكانيات رائعة.

Redmi Watch 4:

أكبر ساعة Redmi Watch مربعة الشكل تم طرحها حتى الآن مع شاشة AMOLED قياس 1.97 بوصة (450 × 390 بكسل)، وهي الأولى التي تتميز بتاج من الفولاذ المقاوم للصدأ، على الرغم من أن الهيكل مصنوع من سبائك الألومنيوم.

شاومي أطلقت أحدث Smart Watch وإيربودز..منافسة ل Apple وبربع الثمن

مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومستشعر معدل ضرب القلب ومستشعر SPO2 ومقاومة للماء حتى 5 أجهزة صراف آلي (50 مترًا).

تعمل بنظام التشغيل HyperOS الخاص بها على عكس Xiaomi Watch 2 Pro الذي يعمل بنظام Wear OS.

شاومي أطلقت أحدث Smart Watch وإيربودز.. منافسة لـ Apple وبربع الثمن

شاومي أطلقت أحدث Smart Watch وإيربودز.. منافسة لـ Apple وبربع الثمن

Redmi Buds 5 Pro:

تتميز بترميز الصوت عالي الجودة LDAC وإلغاء ضوضاء الخلفية النشطة ANC بقدرة 52 ديسيبل.

شاومي أطلقت أحدث Smart Watch وإيربودز..منافسة ل Apple وبربع الثمن

تتيح الذكاء الاصطناعي الاختيار تلقائيًا بين ثلاثة أوضاع للشفافية.

تدوم السماعات لمدة 10 ساعات من التشغيل المستمر، ويصل إجمالي الوقت مع العلبة إلى 38 ساعة.

شاومي أطلقت أحدث Smart Watch وإيربودز.. منافسة لـ Apple وبربع الثمن

شاومي أطلقت أحدث Smart Watch وإيربودز.. منافسة لـ Apple وبربع الثمن

Redmi Buds 5:

تتميز أيضًا بإلغاء ضوضاء الخلفية ANC، ولكن بقدرة أقل، حيث تقلل الضوض بمقدار 46 ديسيبل (وهو رقم جيد جدًا في هذه الفئة السعرية).

لا تدعم ترميز الصوت LDAC.

عمر البطارية مشابه – يمكنك الحصول على 10 ساعات من السماعات وما يصل إلى 40 ساعة مع الشحنات الإضافية من العلبة (ملاحظة: هذه الأرقام خاصة للاستماع مع تعطيل ANC).

شاومي أطلقت أحدث Smart Watch وإيربودز..منافسة ل Apple وبربع الثمن

هذه المنتجات الجديدة من Redmi تشكل خيارات ممتازة لمن يبحثون عن أجهزة ذكية بأسعار معقولة ولكنها لا تزال تقدم ميزات وإمكانيات قوية، مع شاشة AMOLED الكبيرة في Redmi Watch 4 وتقنيات الصوت المتقدمة في Redmi Buds 5 Pro، ستحصل على تجربة رائعة دون الحاجة إلى صرف الكثير من المال.

هل تعتقد أن Redmi Watch 4 وسماعات Buds 5 Pro خيارات شراء جيدة؟