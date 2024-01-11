أفضل ساعة ذكية من شاومي تنافس Apple Watch.. بسعر أرخص بكتير

تُعرف شاومي بتقديمها لمنتجات عالية الجودة بأسعار معقولة، وساعاتها الذكية ليست استثناءً. في الآونة الأخيرة، أطلقت الشركة ساعة Mi Watch S1 Pro، والتي تُعد من أفضل ساعاتها الذكية حتى الآن.

تتميز Mi Watch S1 Pro بتصميم مميز وأنيق، مع إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ وشاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة. كما أنها مقاومة للماء والغبار حتى عمق 50 مترًا.

من حيث الأداء، تعمل Mi Watch S1 Pro بمعالج Snapdragon Wear 4100، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 8 جيجابايت. كما أنها تدعم الاتصال بشبكة 4G LTE.

تتضمن Mi Watch S1 Pro مجموعة واسعة من الميزات الصحية واللياقة البدنية، بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ومستوى الأكسجين في الدم ومستوى الإجهاد. كما أنها تدعم أكثر من 117 وضعًا رياضيًا.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم Mi Watch S1 Pro ميزات أخرى مثل الإشعارات الذكية والتحكم في الموسيقى والكاميرا ودفع الهاتف.

بسعر يبدأ من 250 دولارا أمريكيا، تعد Mi Watch S1 Pro من أفضل الخيارات المتاحة للأشخاص الذين يبحثون عن ساعة ذكية عالية الجودة ومتعددة الاستخدامات.

مقارنة بـ Apple Watch:

تُعد Apple Watch واحدة من أكثر الساعات الذكية شهرة في العالم، وتقدم مجموعة واسعة من الميزات. ومع ذلك، فهي أيضًا أغلى من معظم الساعات الذكية الأخرى.

تتمتع Mi Watch S1 Pro بالعديد من الميزات المماثلة لـ Apple Watch، بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ومستوى الأكسجين في الدم ومستوى الإجهاد وأكثر من 117 وضعًا رياضيًا. كما أنها تدعم الإشعارات الذكية والتحكم في الموسيقى والكاميرا ودفع الهاتف.

ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين الساعتين. على سبيل المثال، تتمتع Apple Watch بشاشة أكبر وأكثر سطوعًا، بالإضافة إلى مجموعة أوسع من الميزات الصحية واللياقة البدنية. كما أنها تدعم الاتصال بشبكة 5G.

بشكل عام، تعد Mi Watch S1 Pro خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يبحثون عن ساعة ذكية عالية الجودة ومتعددة الاستخدامات بسعر مناسب. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن أفضل الميزات والأداء، فقد ترغب في التفكير في Apple Watch.