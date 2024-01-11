عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل ساعة ذكية من شاومي تنافس Apple Watch.. بسعر أرخص بكتير

أفضل ساعة ذكية من
أفضل ساعة ذكية من شاومي تنافس Apple Watch..بس

تُعرف شاومي بتقديمها لمنتجات عالية الجودة بأسعار معقولة، وساعاتها الذكية ليست استثناءً. في الآونة الأخيرة، أطلقت الشركة ساعة Mi Watch S1 Pro، والتي تُعد من أفضل ساعاتها الذكية حتى الآن.

تتميز Mi Watch S1 Pro بتصميم مميز وأنيق، مع إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ وشاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة. كما أنها مقاومة للماء والغبار حتى عمق 50 مترًا.

من حيث الأداء، تعمل Mi Watch S1 Pro بمعالج Snapdragon Wear 4100، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 8 جيجابايت. كما أنها تدعم الاتصال بشبكة 4G LTE.

تتضمن Mi Watch S1 Pro مجموعة واسعة من الميزات الصحية واللياقة البدنية، بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ومستوى الأكسجين في الدم ومستوى الإجهاد. كما أنها تدعم أكثر من 117 وضعًا رياضيًا.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم Mi Watch S1 Pro ميزات أخرى مثل الإشعارات الذكية والتحكم في الموسيقى والكاميرا ودفع الهاتف.

بسعر يبدأ من 250 دولارا أمريكيا، تعد Mi Watch S1 Pro من أفضل الخيارات المتاحة للأشخاص الذين يبحثون عن ساعة ذكية عالية الجودة ومتعددة الاستخدامات.

 

مقارنة بـ Apple Watch:

 

تُعد Apple Watch واحدة من أكثر الساعات الذكية شهرة في العالم، وتقدم مجموعة واسعة من الميزات. ومع ذلك، فهي أيضًا أغلى من معظم الساعات الذكية الأخرى.

تتمتع Mi Watch S1 Pro بالعديد من الميزات المماثلة لـ Apple Watch، بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ومستوى الأكسجين في الدم ومستوى الإجهاد وأكثر من 117 وضعًا رياضيًا. كما أنها تدعم الإشعارات الذكية والتحكم في الموسيقى والكاميرا ودفع الهاتف.

ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين الساعتين. على سبيل المثال، تتمتع Apple Watch بشاشة أكبر وأكثر سطوعًا، بالإضافة إلى مجموعة أوسع من الميزات الصحية واللياقة البدنية. كما أنها تدعم الاتصال بشبكة 5G.

بشكل عام، تعد Mi Watch S1 Pro خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يبحثون عن ساعة ذكية عالية الجودة ومتعددة الاستخدامات بسعر مناسب. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن أفضل الميزات والأداء، فقد ترغب في التفكير في Apple Watch.

Mi Watch Mi Watch S1 Mi Watch S1 Pro شاومي ساعة شاومي الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب شهادات الـ27%..وعيار 21 الآن مفاجأة

نزلت 10 جنيهات |هبوط فى أسعار الدواجن بالبورصة اليوم الخميس

خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة| منخفض جوي وانخفاض الحرارة

كأنه مايوه.. ميريام فارس تظهر بفستان في آخر حفلاتها

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الخطيب.. تفاصيل

برد طوبة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح تضرب مصر خلال الساعات المقبلة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أهم دعاء في هذه الأيام.. ردده مهما كان وضعك المادي أو الاجتماعي

موضوعات متعلقة

بعد تحريك أسعار الباقات.. طريقة سحرية لفتح أي تطبيق بدون نت

سامسونج تكشف عن تشكيلة جديدة للشاشات القابلة للطي .. مع افتتاح معرض CES للإلكترونيات الاستهلاكية

فلوسه حلال.. iPhone يسقط سليما بدون خدش من طائرة

Oppo تطلق هاتفها الجديد بأقوى كاميرا ومعالج وأحسن سعر 

الذكاء الاصطناعي يهيمن على أكبر مؤتمر سنوي للتكنولوجيا..ما الذي تتوقعه من CES 2024؟

أرخص موبايل سامسونج قيمة مقابل سعر

مع زيادة أسعار الإنترنت.. إزاي تحمي الواي فاي بتاعك من إنه يتسرق

أفضل هاتف Oppo للطبقة المتوسطة بسعر رمزي

ترشيحاتنا

سياسات «انتحارية».. الألمان يتمردون بعد تدمير إدارة بايدن مصدر برلين الرئيسي للغاز

وزير خارجية العراق: مفاوضات سحب القوات الأمريكية من البلاد ستبدأ قريبا

أمير توفيق كلمني.. دونجا يكشف عن مفاوضات الأهلي معه

بعد جعفر العمدة.. محمد رمضان يصدم الجمهور بقرار مفاجئ

الجماهير هتتغنى باسمه.. مجدي عبد الغني يعلن مفاجأة بشأن رمضان صبحي والعودة لـ الأهلي

اسم وجنسية المنفذ.. إيران تعلن تفاصيل العملية الإرهابية في كرمان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر.. نور الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور| شاهد

تفقد السيطرة .. مقطع فيديو لفتاة شابة يشعل غضب السوشيال ميديا

فرو وملابس جذابة.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة| شاهد

أسرة أسترالية تتعرض لصدمة مروعة لوجود كائن غير متوقع في المنزل|تفاصيل كاملة

فيديو

حقيقة زواج ملك قورة ورد فعل والدتها.. فيديو

فيديو لسيدة أمريكية تتعرّض للعنصرية يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

بـ«تاتو» أمام الكعبة.. زوجة المخرج مجدي الهواري تثير الجدل أثناء أدائها العُمرة|فيديوجراف

وفاء عامر تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل أولاد الحاج متولي..اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ