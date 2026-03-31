قرار تعطيل الدراسة في المدارس غدا يشمل الطلاب والمعلمين والعاملين في المدارس

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قرار تعطيل الدراسة المقرر غداً الأربعاء، الأول من أبريل 2026، يطبق بشكل كامل على كافة فئات المنظومة التعليمية في المدارس التي شملها القرار، وذلك نظراً لحالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة.

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تأجيل امتحانات شهر مارس 2026 لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية ابتدائي وإعدادي وثانوي، وذلك لتعطيل الدراسة غدا في جميع المدارس الحكومة والخاصة علي مستوي الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ل" أن المديريات التعليمية ستحدد موعد امتحانات شهر مارس وسيتم اعلانها لجميع الطلاب وفقا لظروف كل مديرية تعليمية لجميع الصفوف الدراسية .