تحذير ناري من وزير الخارجية الأمريكي: علاقتنا بـ «الناتو» تحت المُراجعة بعد مواجهة إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة ستراجع علاقتها مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) عند انتهاء الحرب ضد إيران، في ظل خيبة أمل الإدارة الأمريكية من عدم مساعدة الدول الأعضاء في الناتو في فتح مضيق هرمز.

وأضاف الوزير الأمريكي أن هناك احتمالًا لعقد اجتماع مباشر مع إيران في مرحلة ما، مشيرًا إلى أن طهران لن تتمكن من استغلال إدارة ترامب، وأن الرئيس لن ينخدع بمحاولات اللعب بالمفاوضات.

وأوضح روبيو أن الولايات المتحدة ستظل مستعدة للحوار لكنها لن تتهاون، مؤكدًا أن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لا توجد له استخدامات مدنية أو طبية، وأن الهدف الوحيد منه هو القنبلة.

وأشار إلى أن إيران رفضت عروضًا من دول صديقة لها لتسليم مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، مؤكدًا أن إيران تعيش حاليًا أضعف حالاتها العسكرية والسياسية منذ 25 عامًا.

وأكد الوزير الأمريكي أن واشنطن قريبة جدًا من تحقيق أهداف مهمتها العسكرية في إيران.

وكشف روبيو أن إيران كانت تعمل على تجميع مكونات إنتاج رؤوس نووية، كاشفًا أن طهران استعرضت صواريخ باليستية الأسبوع الماضي كانت قد أنكرت وجودها في السابق.