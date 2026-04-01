وليد عبداللطيف ينتقد تغييرات حسام حسن .. ويؤكد: كنّا بحاجة لجُرأة هجومية أمام إسبانيا

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن من إيجابيات مباراة مصر وإسبانيا عدم تأثر المنتخب بطرد حمدي فتحي، إلى جانب تألق مصطفى شوبير، الذي يُعد من أفضل حراس المرمى في مصر.

وقال «عبد اللطيف»، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة "CBC": "شهدت المباراة إجراء 11 تغييرًا، لكن منتخب مصر أجرى 4 تغييرات فقط، وكان من الأفضل استغلال جميع التغييرات، خاصة أن منتخب إسبانيا أجرى 7 تغييرات."

وأضاف: "كان من الأفضل خروج أحمد سيد زيزو ومهند لاشين مع بداية الشوط الثاني، والدفع بحسام عبد المجيد لتدعيم خط الدفاع، مع إعادة حمدي فتحي إلى خط الوسط."

وتابع: "تأثر منتخب مصر بخروج إمام عاشور في الشوط الثاني، خاصة في التحولات الهجومية، كما أن زيزو لم يكن قادرًا على تقديم نفس المجهود في الشوط الثاني."

وأشار إلى أنه كان يتمنى أن يمنح حسام حسن الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين، مثل إبراهيم عادل، من أجل ترك بصمة هجومية وعدم الاكتفاء برد الفعل.

واختتم تصريحاته قائلًا: "طموح اللاعبين في المنتخب يختلف عن النادي، فاللاعب في المنتخب لا يضمن المشاركة حتى مع التألق، على عكس النادي مثل الأهلي، حيث يكون اللاعب الأساسي أكثر استقرارًا في التشكيل."