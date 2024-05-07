عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الدردير يعلق على فوز الأهلي أمام الاتحاد السكندري برباعية

عمرو الدردير
عمرو الدردير

حقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب مؤجلات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "الاهلي يقسو على سيد البلد برباعية مقابل هدف منهم ركلتا جزاء".

بهذا الفوز الكبير ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 30 في المركز السابع بدلاً من العاشر من 14 مباراة ، فيما توقف رصيد الإتحاد عند 32 نقطة من 21 مباراة ويبقي في المركز الخامس.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره بلدية المحلة في خضم منافسات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري الممتاز".

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتقام مباراة الأهلي وبلدية المحلة يوم السبت المقبل الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

مصدر رفيع المستوى: لا صحة بشأن تولي مصر أية مسئوليات أمنية داخل غزة

لمدة 74 يوماً| تغيير جديد في جداول تخفيف أحمال الكهرباء.. والحكومة تزف بشرى سارة

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

ياسمين عبد العزيز باكية: أنا مش بحب العوضي أنا بعشقه.. وتكشف عن سبب الطلاق الحقيقي

خصم 50% من مصر للطيران| تخفيض على التذاكر حتى 31 أكتوبر.. بشرط واحد

6 مجموعات .. تعرف على جدول مواعيد تخفيف الأحمال بسبب امتحانات الطلاب

شاومينج: هنسرب امتحانات الترم الثاني الفجر ومعانا مدرسين للحل|والتعليم: ماحدش يصدقه

ترشيحاتنا

5 جنيهات إضافية.. تحرك مفاجيء في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

مصدر رفيع المستوى: توافق بين كافة الأطراف للعودة للمسار التفاوضي بشأن غزة

متحدث الحكومة: جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد يتناسب مع امتحانات الطلاب بالمدارس

كيفية سداد فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2024

ترتيب الأهلي في الدوري بعد الفوز على الاتحاد 4-1

الخارجية الأمريكية: إسرائيل تعهدت بفتح معبر كرم أبو سالم غدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيم السمان يخوض أولى بطولاته المطلقة بـ فيلم مخ في التلاجة.. صور

بملابس ملفتة.. بوسي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

استنوني أنا مش جاي.. إخلاء سبيل مجدي شطة بـ10 آلاف جنيه بتهمة حيازة مخدرات

هكذا ستشعر عند حدوث ارتجاع المريء.. 7 أعراض واضحة

فيديو

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ