جرائم الاحتلال.. 33 شهيدا في غزة خلال توجههم لنقاط توزيع المساعدات

رصد بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، من دير البلح، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، مشددًا على أن عددا من الجرحى وصلوا منذ قليل إلى مستشفى دير البلح، عقب استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل مكوّن من 6 طوابق في وسط المدينة، بالقرب من السوق المركزي.

وأوضح أن هذا القصف أدى إلى وقوع عدد من الجرحى الذين وصلوا بإصابات متفاوتة الخطورة.

قصف مدفعي إسرائيلي على غزة

وشدد «جبر»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن أصوات القصف المدفعي العشوائي لا تزال تُسمع بين الحين والآخر في المناطق الشرقية من المدينة، مؤكدًا أن المحافظة الجنوبية للقطاع ومدينة خان يونس تشهد عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق، حيث إن الآليات العسكرية الإسرائيلية لا تزال تقصف مناطق وسط المدينة.



وتابع: «بالمنطقة الشرقية من مدينة غزة، استشهد 3 فلسطينيين جراء قصف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لمجموعة من المواطنين في حي الشجاعية شرقي المدينة، ومنذ فجر اليوم وحتى اللحظة سقط ما يقرب من 48 شهيدًا، من بينهم 33 شهيدًا أثناء محاولتهم التوجه إلى نقاط توزيع المساعدات، سواء في المنطقة الغربية من مدينة رفح الفلسطينية، أقصى جنوب القطاع، أو في مناطق وسط وشمال غزة، حيث قابلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار المباشر، ما أدى إلى استشهادهم على الفور».

