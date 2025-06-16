مصرع شخص بسلاح أبيض فى مشاجرة بأسوان

لقي شاب مصرعه نتيجة تعرضه لطعنه بسلاح أبيض من آخرأثناء مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بأسوان ، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع مشاجرة استخدم فيها الأسلحة البيضاء بمنطقة الحكروب التابعة لدائرة المركز مما أسفر عن مصرع شاب ، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

فيما كان قد تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص مما أسفر عن إصابة 3 منهم ، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم .

وفي حادث آخر، لقى شخص مصرعه نتيجة تعرضه للغرق في مياه نهر النيل باسوان ، وتم على الفور إنتشال جثمانه من المياه، وتم إيداع الجثمان بالمشرحة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

حادث

وقد تمكن رجال الإنقاذ النهري من استخراج الجثة، وجرى نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بغرق شخص في النيل بظروف غامضة ، وعلى الفور، تمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقلها إلى المشرحة.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة تعود للمتوفى بسام .م. ر 44 سنة ، وتم إيداع الجثمان بمشرحة أسوان العمومية تمهيدًا لعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الاجهزة المعنية اخطارا يفيد بوجود جثة بها طلق نارى ، وشخص آخر مصاب بالكيلو 35 بطريق إدفو / مرسى علم ، وتبين أن المصاب بطلق نارى فى القدم، وتم نقله إلى المستشفى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية ، وتم تحرير محضر بالواقعة.