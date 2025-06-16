جامعة أسوان: ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة

افتتح القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، فعاليات ورشة العمل التدريبية "نحو بيئة جامعية آمنة"، التي تنظمها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع مؤسسة "جنوبية حرة"، على مدار يومي الأثنين والثلاثاء 16 و17 يونيو الجاري 2025.



وأكد الدكتور لؤي سعد الدين ،خلال افتتاح الورشة اليوم دور الجامعة في توفير بيئة تعليمية آمنة تحترم الحقوق وتنبذ كل أشكال العنف، وخاصة ضد المرأة، لأن المرأة شريك فاعل في التنمية وصناعة الوعي لدي الشباب في مختلف القضايا المجتمعية المطروحة علي الساحة .



وأضاف أن إدارة الجامعة ملتزمة بتوصيات الورشة والعمل على تفعيلها بشكل عملي، تعزيزًا لرؤية الجامعة في خلق "بيئة تعليمية خالية من العنف ومبنية على الاحترام والتكافؤ" كما تأتي هذه الفعالية ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية في تفعيل دور الوحدات الداعمة للمرأة والشباب، ورفع الوعي الحقوقي داخل المجتمع الجامعي .



وذكر بيان صحفي صادر عن جامعة أسوان، إن فعاليات اليوم الأول بدأت بمحاضرة متميزة للدكتورة أمل حمادة الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، التي تناولت خلالها قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وأبعاده النفسية والمجتمعية في البيئة الجامعية، كما تم عقد محاضرات حول أساليب التوعية، وآليات التبليغ، وبناء ثقافة الاحترام المتبادل بين الطلاب والطالبات داخل الحرم الجامعي.



وأشار البيان إلى أنه يستكمل غدا فعاليات الورشة، من خلال إطلاق ورش عمل تفاعلية بحضور كلا من الدكتورة أسماء سيد حسن، الأستاذ المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية، والدكتورة يسرا عدلي المدرس بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان.