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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بأسوان

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص مما أسفر عن إصابة 3 منهم ، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم .

وفي حادث آخر، لقى شخص مصرعه نتيجة تعرضه للغرق في مياه نهر النيل باسوان ، وتم على الفور إنتشال جثمانه من المياه، وتم إيداع الجثمان بالمشرحة لإتخاذ الإجراءات اللازمة. 

وقد تمكن رجال الإنقاذ النهري من استخراج الجثة، وجرى نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

مشاجرة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بغرق شخص في النيل بظروف غامضة ، وعلى الفور، تمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقلها إلى المشرحة.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة تعود للمتوفى بسام .م. ر 44 سنة ، وتم إيداع الجثمان بمشرحة أسوان العمومية تمهيدًا لعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الاجهزة المعنية اخطارا يفيد بوجود جثة بها طلق نارى ، وشخص آخر مصاب بالكيلو 35 بطريق إدفو / مرسى علم ، وتبين أن المصاب بطلق نارى فى القدم، وتم نقله إلى المستشفى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية ، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

لقي طفل مصرعه نتيحة تعرضه للغرق فى ترعة كوبرى مقار بمدينة إدفو شمال أسوان، وتم انتشال الجثة وايداعها في المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغا يفيد بغرق طفل بترعة كوبري مقار، وتم انتشال الجثة وايداعها في المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتبين أن الغريق طفل يدعي يوسف. م يبلغ من العمر 11 سنة، وقد لقى مصرعه نتيجة تعرضه للغرق أثناء السباحة فى الترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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