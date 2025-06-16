مسؤول إيراني: إذا هاجمت إسرائيل مبان سكنية فلن يبقى فيها مكان آمن

أفادت وكالة تسنيم عن مسؤول إيراني، أن العدوان ضد إيران سيكون بداية النهاية للنظام الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت وكالة تسنيم عن مسؤول إيراني، إنه إذا هاجمت إسرائيل مباني سكنية فلن يبقى فيها مكان آمن.

وفي وقت سابق، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي "تحذيرًا عاجلًا" للسكان بمغادرة منطقة واسعة من طهران، عاصمة إيران، "فورًا".

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه على منصة إكس "في الساعات القادمة، سيعمل جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، كما فعل في الأيام الأخيرة في جميع أنحاء طهران، لضرب البنية التحتية العسكرية للنظام الإيراني".