جيش الاحتلال يوجه تحذيرا عاجلا بإخلاء منطقة في وسط طهران

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرا بإخلاء منطقة في وسط طهران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الإيرانية اليوم الاثنين ، عميلين آخرين للموساد الإسرائيلي في عمليتين منفصلتين.



وقال المتحدث باسم قيادة الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي: إنه تم التعرف على العنصرين واعتقالهما في منطقة فشافويه، بمحافظة طهران.

وأضاف المهدي - وفقا لوكالة أنباء إيرنا الإيرانية - أنه تمت مصادرة أكثر من 200 كيلوجرام من المتفجرات ومعدات لـ 23 طائرة مسيرة ومنصات إطلاق، بالإضافة إلى معدات أخرى.

وبدأت إسرائيل في شن هجمات داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك على مبان سكنية، ليلة 13 يونيو الجاري.