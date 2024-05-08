يسحق الجميع وبميزات مذهلة هتبهرك.. هاتف جوجل بكسل 8a

إذا كنت تبحث عن هاتف ذات تصميم عصري بإمكانيات خارقة يمكنك التفكير في شراء هاتف يمكنك التفكير في هاتف جوجل بكسل 8a فهو يأتي مزود بشاشة قياسها 6.1 بوصة من نوع OLED و بدقة قدرها +Full HD، وبمعدل تحديث يصل إلى حوالي 120 هرتزًا.

و وفقا لموقع “arstechnica ”تأتي شاشة هاتف جوجل بكسل 8a لتقدم سطوعًا يصل إلى 2000 شمعة، وهو ما يجعلها أكثر سطوعًا وبنسبة قدرها 40% وذلك مقارنة بشاشة الإصدار السابق بكسل 7a، وتأتي محمية بزجاج جوريلا جلاس 3.

أما عن معالج هاتف جوجل بكسل فهو يأتي بمعالج 8a معالج Tensor G3، وهو المعالج نفسه الموجود في هواتف بكسل 8 و 8 برو

أما عن مزايا الذكاء الاصطناعي الذي يقدمها الهاتف فهو يأتي مزود بممحاة ذكية والتي تزيل العناصر غير المرغوب فيها من الصور، كما يأتي الهاتف مزود بتنقية الصوت من الضوضاء، وتحسين التكبير، ومحاولة القيام باختيار الصورة الأفضل، وتحسين الصور بعد التقاطها، بجانب ميزة التدوير للبحث Circle to Search، وغيرها من المزايا

ويحتوي هاتف جوجل بكسل 8a أيضًا على شريحة Titan M2 والتي توفر مزايا أمنية متقدمة، مثل تشفير البيانات، والقيام بإثبات الهوية، والتوقيع الرقمي، والقيام بحماية النظام من الهجمات الخبيثة والتهديدات الأخرى، وهي تعمل بطريقة مستقلة عن المعالج الأساسي، وتنفذ الوظائف الأمنية دون الحاجة إلى التفاعل المباشر مع المستخدم.

ويحمل هاتف جوجل بكسل 8a مزود بذاكرة عشوائية بحجم قدره 8 جيجابايت من نوع LPDDR5x، وبسعة تخزين قدرها 128 و 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، ويحتوي على الكاميرات نفسها الموجودة في الإصدار السابق؛ كاميرا أساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل.

يأتي هاتف جوجل بكسل 8a مزود بكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

أما عن بطارية هاتف جوجل بكسل 8a فهو يأتي ببطارية بسعة قدرها 4492 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع وبقوة قدرها 18 واطً

أما عن سعر الهافت فهو يأتي بسعر قدره 500 دولار أمريكي