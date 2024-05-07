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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

للحق اشتريه ببلاش.. خصم 10 آلاف جنيه على أفضل هاتف للألعاب

الحق اشتريه ببلاش..
الحق اشتريه ببلاش.. خصم 10 آلاف جنيه على أفضل هاتف للألعاب

يبرز هاتف Red Magic 9 Pro Plus إصدار Bumblebee كهاتف ذكي للألعاب مصمم لتحسين تجارب لعبك. 

يتميز إصدار Bumblebee بتشطيب أنيق من ألياف الكربون، ويشع بالرقي والأناقة. 

يعرض بفخر كل من شعار Bumblebee وشعار Red Magic ، مما يمنحه مظهرًا مميزًا وحصريًا. 

مع عبوة بغلاف مخصص يضم أسماء Bumblebee السرية، تضيف هذه النسخة طبقة إضافية من التفرد والخصوصية.

بفضل العناصر ذات السمة في جميع أنحاءه، بما في ذلك الجزء الخلفي من الهاتف، فإن نظام الألوان الأسود والأصفر الملفت للنظر يجعله حقًا مميزًا. 

يعدك إصدار هذه النسخة المحدودة بإحداث ضجة أينما ذهبت. 

يمكنك الآن الحصول على خصم 200 دولار أي ما يعادل تقريبا 10 آلاف جنيه مصري على هاتف Red Magic 9 Pro Plus إصدار Bumblebee. 

يبلغ سعره عادة 1199 دولارًا، ويمكنك الآن شراء هذا الهاتف الإصدار الخاص مقابل 999 دولارًا فقط في GeekWills.

إلحق اشتريه ببلاش..خصم 10 آلاف جنيه على أفضل هاتف للألعاب

بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ثماني النواة الذي يعمل بسرعة 3.2 جيجا هرتز، يقترن بوحدة معالجة الرسومات Adreno 750، يضمن هاتف Red Magic 9 Pro Plus أداءً سريعًا للغاية وإمكانات متعددة المهام سلسة.

تعمق في خضم ألعابك مع شاشة AMOLED المذهلة مقاس 6.8 بوصة لهاتف Red Magic 9 Pro Plus. 

تتميز هذه الشاشة بمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز ومعدل تحديث للمس اللمس 960 هرتز، إلى جانب عمق لون 10 بت وسطوع ذروة يبلغ 1300 شمعة، وتعد هذه الشاشة بمرئيات حية وواضحة تمامًا لانغماس لا مثيل له في الألعاب.

لا تفوت أي لحظة مع الكاميرتين الخلفيتين 50 ميجابكسل لهاتف Red Magic 9 Pro Plus. سواء كنت تلتقط صورًا لافتة للنظر أو تصور مقاطع فيديو عالية الجودة، فإن هذه الكاميرات تضمن نتائج استثنائية، مما يتيح لك تخليد مغامراتك في الألعاب دون عناء.

حافظ على برودة هاتفك في خضم المعركة مع تقنية التبريد السائل المتقدمة ICE 12.0 في هاتف Red Magic 9 Pro Plus.

يضمن هذا النظام، الذي يتميز بنظام تبريد من تسع طبقات، بما في ذلك مروحة نانوية فائقة الخفة ورقائق نحاسية فائقة التوصيل، أداءً جهازًا مثاليًا حتى خلال جلسات لعب الماراثون.

ابق على أهبة الاستعداد للعمل مع بطارية ضخمة سعة 6000 مللي أمبير لهاتف Red Magic 9 Pro Plus. مع دعم الشحن السريع بقوة 80 وات، يمكنك تجديد بطارية جهازك في غضون 35 دقيقة فقط، مما يضمن لك عدم تفويت أي لحظة من إثارة اللعب.

ارتقِ بمستوى براعتك في اللعب مع مفاتيح اللمس السريعة التي تبلغ 520 هرتز لهاتف Red Magic 9 Pro Plus. 

تم تزويد هذه المفاتيح بحل مفاتيح لمس للألعاب ثنائية الدارة المتكاملة، وتوفر هذه المفاتيح تحكمًا سلسًا وسريع الاستجابة بعدة أصابع، مما يمكّنك من التفوق على منافسيك دون عناء.

انغمس في عالم الألعاب مع مكبرات الصوت الاستريو المزدوجة لهاتف Red Magic 9 Pro Plus. بدعم من تقنية صوت Snapdragon والصوت بدون فقدان 96 كيلو هرتز والكمون المنخفض 48 مللي ثانية، توفر هذه السماعات نطاقات صوتية واضحة وغامرة لتجربة لعب لا مثيل لها.

هاتف Red Magic 9 Pro Plus إصدار Bumblebee مثالي لعشاق الألعاب. بفضل أدائه الذي لا يضاهى وشاشته المذهلة وقدرات التبريد المتطورة وغمر الصوت المحيط. إنه الرفيق الذي لا بد منه للاعبين في كل مكان.

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