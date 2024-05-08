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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بعد تصريح "أنا بعشقه".. آخر صور جمعت بين ياسمين عبد العزيز والعوضي

صدى البلد

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعدان  دخلت في نوبة بكاء أثناء حديثها عن انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، قائلة :" أنا لما حبيت أحمد اكتشفت اني مكنتش بحب قبل كده .

وتتميز ياسمين عبد العزيز  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد ياسمين عبد العزيز ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

 

وقالت "ياسمين عبد العزيز" خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة " المذاع على فضائية "دي ام سي" :"أنا مش بحب أحمد العوضي أنا بعشقه وهو أول حب في حياتي" .

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