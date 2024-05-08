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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. شوبير يكشف الفريق الأقرب للتأهل لـ دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

وضح الإعلامي أحمد شوبير حسابات تأهل الأندية المصرية لـ دوري أبطال إفريقيا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب شوبير : بيراميدز الأقرب للتأهل  لـ دوري أبطال إفريقيا .

ويفقد فريق نادي بيراميدز جهود لاعب الوسط البوركيني الدولي بلاتي توريه في مواجهة المصري في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة 22 من بطولة الدوري.

وحصل بلاتي توريه على بطاقة صفراء في اللقاء الأخير أمام فيوتشر وهو الثالث للاعب ويغيب بسببه عن اللقاء المقبل.

 

وفي المقابل، يعود الثنائي رمضان صبحي والمغربي محمد الشيبي لدعم صفوف الفريق بعد انتهاء إيقافهما في لقاء فيوتشر الأخير.

ابطال افرقيا بيراميدز بطولة دوري ابطال افرقيا الأندية المصرية

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