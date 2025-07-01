طلاب الثانوية العامة "النظام القديم" يتوافدون على اللجان لآداء التفاضل والتكامل

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة “النظام القديم ” على لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية لآداء امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)

كما يتوافد الآن على لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لآداء اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء-الفيزياء)، كما يتوافد طلاب مدارس المتفوقين على اللجان لآداء امتحان الجغرافيا (ورقة أولى).

ويخضع الطلاب على بوابات لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، لإجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية للكشف عن اجهزة الموبايل و وسائل الغش الإلكتروني التي قد يخفيها بعض الطلاب

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، الذي شدد على الالتزام الحاسم بإجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، وضرورة التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان لضمان الانضباط واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات .



كما وجه الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديرى المديريات ببذل كافة الجهود لضبط وانتظام سير الامتحانات، كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتحقيق الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء لتأدية الامتحانات بشكل منضبط.



كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا على عدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 وكتيبات المفاهيم فى الوقت المحدد، وجمع أوراق الإجابة بعد انتهاء مدة الامتحان بشكل منظم، مع مراعاة تعويض الوقت للطلاب في حال حدوث تأخير في توزيع الأسئلة

التعليم تنفي وجود غش جماعي ولجان أولاد أكابر في امتحانات الثانوية العامة 2025

وعلى جانب آخر ، يذكر أنه كان قد أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة 2025 العام الحالي لم تشهد حدوث أي وقائع غش جماعي ولم تظهر بها ما يسمى بـ لجان أولاد الأكابر نهائياً .



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات تليفزيونية له منذ قليل ، أنه تم زيادة عدد افراد التفتيش قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتم تحريز وكشف وسائل الغش قبل دخول الطلاب للجان امتحانات الثانوية العامة 2025 يوميا ، مؤكداً أن هناك مجهود كبير جداً يٌبذل من كل اطراف المنظومة التعليمية العام الحالي لخروج امتحانات الثانوية العامة 2025 بأفضل صورة

وحذر المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مما يتم تداوله على السوشيال ميديا اخبار مغلوطة وغير رسمية وغير موثقة هدفها فقط إثارة البلبلة حول منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025