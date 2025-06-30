التعليم تنفي اكتشاف أوراق بلا أرقام سرية وإجابات متطابقة بالفيزياء بأحد كنترولات الثانوية العامة

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بعد تداول أنباء تزعم أزمة في تصحيح امتحان الفيزياء في أحد كنترولات الثانوية العامة 2025

حيث زعمت الأنباء المتداولة على فيس بوك أن لجنة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 في السعدية أثناء تصحيح امتحان الفيزياء ، استلمت حوالي 20 مظروف من قطاع قنا (ب)، كلها بدون أرقام سرية، وأرقام الجلوس كانت واضحة لحوالي 2000 طالب تقريبًا، ومعظم الإجابات كانت متطابقة بنسبة كبيرة جدًا ، وطالب مروجو هذه الأنباء بالتحقيق والتأكد من ذلك حفاظًا على نزاهة العملية التعليمية ومصلحة الطلاب.

ومن جانبه ، نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما الأنباء المتداولة الاسبق ذكرها بشأن تصحيح امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025

وقال المصدر لصدى البلد ، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 يتم بنزاهة وسط تأمينات مشددة ، وولم يتم رصد أي حالات غش جماعي أو تطابق اجابات حتى الآن

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 إلكترونيا

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 (البابل شيت) يتم إلكترونيا بدون أي تدخل بشري وذلك من خلال استخدام الماسح الضوئي لتصحيح أسئلة الاختيار من متعدد

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 (البابل شيت) إلكترونيا ، يضمن نزاهة أعمال التصحيح ورصد الدرجات

ومن جانبه .. قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تحرص على تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 بدقة

نتيجة الثانوية العامة 2025

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 لجميع الطلاب فى توقيت واحد بلا استثناءات.