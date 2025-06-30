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التعليم تكشف حقيقة حدوث بلطجة وغش جماعي بلجان الثانوية العامة بالدقهلية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تكشف حقيقة حدوث بلطجة وغش جماعي بلجان الثانوية العامة بالدقهلية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد تداول فيديو يزعم وجود فوضى في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 يالجمالية بمحافظة الدقهلية 

 

وأكد ناشرو الفيديو المتداول أن لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بمدارس الجمالية بمحافظة الدقهلية ( بلطجة - وغش جماعي- وعدم إلتزام بمنع دخول التليفونات المحمولة في اللجان

أول رد من التعليم 

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة الفيديو المتداول مؤكدة انه “فيديو قديم”

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما يقال عن 
وجود بلطجة وغش جماعي في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بمدارس الجمالية بمحافظة الدقهلية 

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه بعد انتشار هذا الفيديو المثير للجدل ، قامت وزارة التربية والتعليم بالتحقيق فورا للتأكد منما جاء في الفيديو ، مشيرا أن التحقيقات افادت بأن الفيديو  قديم ولا علاقة له ب امتحانات الثانوية العامة 2025 

وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : لم ترصد غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكوى او اي مخالفة في لجان الثانوية العامة 2025 المنعقدة بمدارس الجمالية بمحافظة الدقهلية

وعلى جانب آخر ، كانت حالة من الجدل أثيرت أيضا على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بعد تداول أنباء تزعم أزمة في تصحيح امتحان الفيزياء في أحد كنترولات الثانوية العامة 2025 

حيث زعمت الأنباء المتداولة على فيس بوك أن لجنة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 في السعدية أثناء تصحيح امتحان الفيزياء ، استلمت حوالي 20 مظروف من قطاع قنا (ب)، كلها بدون أرقام سرية، وأرقام الجلوس كانت واضحة لحوالي 2000 طالب تقريبًا، ومعظم الإجابات كانت متطابقة بنسبة كبيرة جدًا ، وطالب مروجو هذه الأنباء بالتحقيق والتأكد من ذلك حفاظًا على نزاهة العملية التعليمية ومصلحة الطلاب.

ومن جانبه ، نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما الأنباء المتداولة الاسبق ذكرها بشأن  تصحيح امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025

وقال المصدر لصدى البلد ، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 يتم بنزاهة وسط تأمينات مشددة ، وولم يتم رصد أي حالات غش جماعي أو تطابق اجابات حتى الآن

امتحانات الثانوية العامة 2025 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة الثانوية العامة 2025

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