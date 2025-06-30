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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جدول امتحانات الثانوية العامة | طلاب النظام القديم يؤدون "التفاضل والتكامل" غداً

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، من المقرر أن يؤدي غدا الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025 طلاب النظام القديم شعبة الرياضيات امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)  ، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا غداً الثلاثاء 1 يوليو 2025 اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء-الفيزياء)، ، و يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان الجغرافيا (ورقة أولى).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لقد شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 منذ انطلاقها وحتى الآن ، أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. تعليمات هامة من وزير التعليم

من جانبه وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليماته بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات التى تم التأكيد عليها خلال اجتماعه بمديري المديريات يوم الخميس الماضي، لضمان سير الامتحانات بانتظام وشفافية، وتوفير بيئة امتحانية آمنة للطلاب، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تواجد السادة الملاحظين داخل اللجان قبل دخول الطلاب، والتأكيد على عمل منظومة الكاميرات بكفاءة عالية، وذلك من خلال المراجعة المستمرة للكاميرات.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  على الالتزام الحاسم بإجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان، والتأكيد على عدم التهاون مع أي محاولة  لمخالفة القواعد أو سوء التصرف داخل اللجان، حيث ستُتخذ إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  عدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة وكتيبات المفاهيم فى الوقت المحدد، وجمع أوراق الإجابة بعد انتهاء مدة الامتحان بشكل منظم، مع مراعاة تعويض الوقت للطلاب في حال حدوث تأخير في توزيع الأسئلة.

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