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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هانت وانت أدها|رسائل تشجيعية وحلويات للطلاب بمحيط لجان الثانوية العامة بمصر الجديدة

رسائل تشجيعية وحلويات للطلاب
رسائل تشجيعية وحلويات للطلاب
ياسمين بدوي

شهد اليوم محيط لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بمصر الجديدة ، قيام ممثلو اتحاد طلاب مدارس مصر بتوزيع رسائل حماسية وتشجيعية و حلوى على زملائهم من طلاب الثانوية العامة 2025 الذين كانوا يؤدوا اليوم امتحان اللغة الانجليزية

حيث حمل ممثلو اتحاد طلاب مدارس بإدارة مصر الجديدة التعليمية ، “علبة على شكل قلب" مليئة بالحلوى المغلفة برسائل تشجيعية مثل : خلاص هانت .. انت أدها .. خلاص فاضل تكة"

يذكر أنه قد أدى  اليوم طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية (النظامين الجديد والقديم) بإجمالي عدد (762759) طالبًا/ طالبة، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك أمام (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) طالبًا/ طالبة امتحان مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، وذلك أمام (16) لجنة، بينما أدى عدد (295) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين، (النظامين الجديد والقديم)، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) أمام (26) لجنة.

تنفيذ كافة الإجراءات والتعليمات المنظمة داخل اللجان

ومن جانبه .. تابع  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سير امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على تنفيذ كافة الإجراءات والتعليمات المنظمة داخل اللجان، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية بشكل منضبط.

وقبل انطلاق الامتحان، أجرى الوزير اتصالًا مباشرًا مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين في غرف العمليات بالمحافظات، للاطمئنان من التنسيق مع ممثلي وزارة الداخلية لتأمين لجان الامتحانات، وضمان وصول أوراق الأسئلة إلى جميع المديريات في الوقت المناسب.

كما واصل الوزير محمد عبد اللطيف متابعته الدقيقة لسير امتحانات الثانوية العامة من خلال منظومة متكاملة من التواصل المباشر مع غرف العمليات بالمحافظات، وكاميرات المراقبة التي تم تفعيلها داخل اللجان. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الانضباط والشفافية داخل لجان الامتحان، وضمان سير العملية الامتحانية في بيئة آمنة ومستقرة على مستوى الجمهورية.

وفي إطار متابعة انتظام سير الامتحانات، وجّه خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، بضرورة التدقيق الشديد عند توزيع أوراق امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، مع التأكيد على التمييز الواضح بين النظام القديم والنظام الجديد، فى البابل شيت وكراسة  الأسئلة وذلك لضمان توزيعهم بطريقة سليمة وعدم حدوث أي  أخطاء قد تؤثر على سير العملية الامتحانية أو حقوق الطلاب.

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