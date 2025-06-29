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إجابات امتحان انجليزي ثانوية عامة 2025 .. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجابات امتحان انجليزي ثانوية عامة 2025 .. صور

إجابات امتحان انجليزي ثانوية عامة 2025
إجابات امتحان انجليزي ثانوية عامة 2025
ياسمين بدوي

إجابات امتحان انجليزي ثانوية عامة 2025 .. يبحث عنها طلاب الثانوية العامة 2025 جميع الشعب بعد أن انتهوا اليوم من آداءه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 

إجابات امتحان انجليزي ثانوية عامة 2025 نشرها إبراهيم يعقوب المعلم المتخصص في مادة اللغة الإنجليزية لطمأنة طلاب الثانوية العامة

وكانت قد أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنها رصدت اليوم آراء طلاب الثانوية العامة 2025 في امتحان اللغة الإنجليزية الذي أداه جميع الشعب بالنظامين الجديد والقديم

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور في بيان لها : إن هناك تباين في الآراء حول مستوى امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة، حيث حيث تم رصد شكاوى تؤكد أن الامتحان فوق مستوي الطالب المتوسط، والقطعة الثانية في الامتحان جاءت صعبة وتحتاج لفهم وتركيز ، بينما أكد بعض الطلاب  أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وخالي من التعقيد مؤكدين أن أسئلة كثيرة في الامتحان جاءت من النماذج الاسترشادية.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، على الطلاب وأولياء أمورهم بضرورة التركيز علي امتحانات الثانوية العامة 2025 الخاصة بالمواد القادمة، حتى لا يتم تشتيت الطلاب ، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وأدى اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025 ، طلاب (النظامين الجديد والقديم) امتحان اللغة الأجنبية الأولى في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية .

واستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الأولى في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 في الموجودة بمختلف محافظات الجمهورية لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً .

وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة 2025 بكاميرات المراقبة

وقد حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة امتحانات الثانوية العامة 2025 من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، سير امتحانات الثانوية العامة 2025 ، وذلك عبر شبكة متكاملة من التواصل المباشر مع غرف العمليات بالمحافظات، وكاميرات المراقبة التي تم تفعيلها داخل اللجان، بما يضمن رصد الأحداث لحظيًا، وسير العملية الامتحانية بانضباط في أجواء آمنة وشفافة بجميع أنحاء الجمهورية.

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