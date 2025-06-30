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ماراثون الثانوية العامة| مواصفات امتحان التفاضل والتكامل "النظام القديم" قبل أدائه غداً
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ماراثون الثانوية العامة| مواصفات امتحان التفاضل والتكامل "النظام القديم" قبل أدائه غداً

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

يستعد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة "النظام القديم ، لأداء امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن مواصفات امتحان  الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) المقرر أداؤه غداً في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 “النظام القديم” .

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان التفاضل والتكامل (نظام قديم)

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025، من المقرر أن يتكون امتحان التفاضل والتكامل الذي سيؤديه طلاب الثانوية العامة 2025 شعبة علمي رياضة “النظام القديم” غداً من  20 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، والدرجة النهائية للمادة 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

تحذير عاجل من التعليم للطلاب المشاغبين والغشاشين بلجان الثانوية العامة

وكانت قد أصدرت الوزارة  ، تحذيرا عاجلا للطلاب المشاغبين والغشاشين بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025

حيث أكدت  أنه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، لن يتم التهاون مع أي محاولة لمخالفة القواعد أو سوء التصرف داخل أي من اللجان

وحذرت من أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، مؤكدة أنه سيتم تطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تحويل الغشاشين إلى لجان خاصة لاستكمال امتحانات الثانوية العامة بها

ووجه محمد عبد اللطيف، مديري المديريات التعليمية، بتحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء الامتحان، إلى لجنة خاصة لاستكمال  امتحانات الثانوية العامة 2025 بها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشدد الوزير على الالتزام الحاسم بإجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى لجان  امتحانات الثانوية العامة 2025 ، والتأكيد على عدم التهاون مع أي محاولة لمخالفة القواعد أو سوء التصرف داخل اللجان، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين.

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