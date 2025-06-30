خطوات التقديم الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي العام 2025 بموقع التنسيق الرسمي

أعلنت المدارس الثانوية بدء التقديم الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي العام 2025 من غد الثلاثاء 1 يوليو 2025

رابط التقديم الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي العام 2025

وبحسب ما أعلنته المدارس الثانوية ، يمكن الدخول على رابط التقديم الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي العام 2025 من خلال الضغط على :

https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

التقديم الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي العام 2025 .. الخطوات

ادخل على رابط التقديم الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي العام 2025 https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

يتم التسجيل الإلكتروني من خلال الإيميل الموحد الذي سجل به الطالب استمارة الشهادة الإعدادية ، وفى حالة نسيان الرقم السري يمكن الحصول عليه من خلال خاصية دعم على موقع الوزارة.

كتابة اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول الى التنسيق.

يتم الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق

يتم الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.

يتم الضغط على أيقونة ملء الرغبات.

لابد من تسجيل ثلاث رغبات (اختيارات) للمدارس التي يرغب الطالب الإلتحاق بها لكي يتمكن من حفظ وتسجيل وطبع الملف الإلكتروني.



يتم اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.

يتم الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.

يتم الضغط على حفظ الرغبات.

وقد شددت المدارس الثانوية على أنه بعد أن يتم تسجيل الطالب إلكترونيا وطباعة استمارة الرغبات إلكترونيا يتقدم بها مع الملف الورقي للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي للمدارس.

التقديم الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي العام 2025 .. الأوراق المطلوبة