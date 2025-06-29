قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم الاغتسال بمياه الصرف الصحي بعد معالجتها؟... أمينة الفتوى تجيب
بشرى لـ11.5 مليون مواطن.. موعد زيادة المعاشات
معاش شهري لربات البيوت دون وظيفة
ترامب يسعى إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن
مصدر بالأهلي: ريبيرو يوافق على رحيل عمر كمال بشرط
وزير الخارجية: علاقاتنا بالدول العربية أبدية لا يمكن أن تتزعزع
الروبوتات الذاتية تقنية ثورية تستعد لإعادة تشكيل العالم
والد طالبة ثانوية عامة يستغيث: لجنة بنتي كلها غش.. وأطالب الوزير بالتحقيق
عمرو أديب يناشد وزير الصحة بنقل الناجية من حادث الطريق الإقليمي لمستشفى مجهز
تراجع ملحوظ في سعر الدولار اليوم 29-6-2025
وزير الخارجية: مصر لن تسمح تحت أي ظرف أن يتم المساس بحصتها من مياه النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

والد طالبة ثانوية عامة يستغيث: لجنة بنتي كلها غش.. وأطالب الوزير بالتحقيق

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

استغاث أحمد شراقة، ولي أمر طالبة في الثانوية العامة 2025، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بسبب وجود غش في لجنة ابنته.

وكتب ولي الأمر، في منشوره: "بنتي في لجنة امتحان اللغة الإنجليزية بـ مدرسة الثانوية بنات بسوهاج، واللي حصل النهاردة مهزلة بكل المقاييس، المفروض إن الملاحظ يكون الحارس الأمين على مجهود أولادنا، لكن للأسف لاقيناه واقف على الباب بيعمل دور "الناضورجي"، بيأمِّن للطالبات الغش، واللي معاها سماعة بيجاوبها، واللي مش معاها؛ تتهان أو تحس إنها الغلطانة! …. وبنتي خرجت من اللجنة حاسة إنها غريبة في وسط لجنة فوضى وغش علني، وكأن الطبيعي إن كل البنات تغش، وإن اللي بتحافظ على ضميرها هي الغلط!".

وأضاف ولي الأمر: “ارحموا ولادنا من القرف ده، إحنا بنربي أولادنا على القيم والأمانة، مش علشان نرميهم في وسط بيئة بتكافئ الغلط وبتحبط الصح، رسالتي للملاحظ اللي كان واقف على الباب النهاردة: اتقِ الله، وراجع ضميرك، وخاف من دعوة مظلوم”.

وأخيرا قال ولي الأمر: “نطالب بالتحقيق الفوري من كل من: وزير التربية والتعليم، ووكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ومحافظ سوهاج، ومدير إدارة سوهاج التعليمية”.


التعليم تنفي وجود غش جماعي ولجان أولاد أكابر

وكان شادي زلطة المتحدث الرسمي بلسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أن امتحانات الثانوية العامة 2025 العام الحالي، لم تشهد حدوث أي وقائع غش جماعي، ولم تظهر بها ما يسمى بـ لجان أولاد الأكابر نهائيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات تليفزيونية، إنه تم زيادة عدد أفراد التفتيش قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2025.

وأضاف أنه يتم تحريز وكشف وسائل الغش قبل دخول الطلاب للجان امتحانات الثانوية العامة 2025 يوميا، مؤكدا أن هناك مجهودا كبيرا جدا يٌبذل من كل أطراف المنظومة التعليمية العام الحالي؛ لخروج امتحانات الثانوية العامة 2025 بأفضل صورة.

وحذر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، مما يتم تداوله على السوشيال ميديا من أخبار مغلوطة وغير رسمية وغير موثقة، هدفها فقط إثارة البلبلة حول منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025.

الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة التربية والتعليم غـش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة اسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر رسميا اليوم.. اعرف العلبة بكام؟

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر في مصر المحلي والأجنبي

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر اليوم في مصر المحلي والأجنبي

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا بأنواعها في الأكشاك؟

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا والأجنبي في الأكشاك؟

مجلس النواب

زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليم

الإيجار القديم

مشروع قانون جديد يتيح للمستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد

امتحانات الثانوية العامة

مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 .. خبر عاجل بشأنها الآن

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب الجاي.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين

سكن لكل المصريين 2025

50 ألف جنيه مقدم.. أماكن وأسعار وشروط التقديم في شقق سكن لكل المصريين 2025

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية للمصريين في الخارج: نعمل على تجديد مبادرات السيارات وتسوية التجنيد

جانب من اللقاء

وزير الخارجية: مشهد 30 يونيو أبكاني.. ملايين المصريين خرجوا لاستعادة وطنهم

حادث الطريق الاقليمى

اللي كانت جنبي ماتت.. حبيبة الناجية الوحيدة تروي آخر لحظات حادث الطريق الإقليمي

بالصور

لقطات من المؤتمر الصحفي لمسرحية المللك لير

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

الفنان يحيى الفخراني: اكتئبت بعد حريق المسرح القومي وسعيد بالعودة

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

فى أجواء مبهجة .. خطوبة الاستايلست ندى حسام على المخرج زياد عوض

ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض

فيديو

هيفاء وهبي

بالفيديو.. هيفاء وهبي وبوسي تواصلان تصدر التريند بأغنية فيلم "أحمد وأحمد"

مروة عبد المنعم

صوت التليفون بيخوفني... فنانة مشهورة تعاني من فوبيا غريبة

ايمان عبد اللطيف

إعفاء من مصروفات المدارس.. قرارات عاجلة من الحكومة لصالح أسر ضحـ.ايا الإقليمي

محمد رمضان

محمد رمضان يتصدر ترند يوتيوب وسناب شات بأغنية أنا أنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد