والد طالبة ثانوية عامة يستغيث: لجنة بنتي كلها غش.. وأطالب الوزير بالتحقيق

استغاث أحمد شراقة، ولي أمر طالبة في الثانوية العامة 2025، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بسبب وجود غش في لجنة ابنته.

وكتب ولي الأمر، في منشوره: "بنتي في لجنة امتحان اللغة الإنجليزية بـ مدرسة الثانوية بنات بسوهاج، واللي حصل النهاردة مهزلة بكل المقاييس، المفروض إن الملاحظ يكون الحارس الأمين على مجهود أولادنا، لكن للأسف لاقيناه واقف على الباب بيعمل دور "الناضورجي"، بيأمِّن للطالبات الغش، واللي معاها سماعة بيجاوبها، واللي مش معاها؛ تتهان أو تحس إنها الغلطانة! …. وبنتي خرجت من اللجنة حاسة إنها غريبة في وسط لجنة فوضى وغش علني، وكأن الطبيعي إن كل البنات تغش، وإن اللي بتحافظ على ضميرها هي الغلط!".

وأضاف ولي الأمر: “ارحموا ولادنا من القرف ده، إحنا بنربي أولادنا على القيم والأمانة، مش علشان نرميهم في وسط بيئة بتكافئ الغلط وبتحبط الصح، رسالتي للملاحظ اللي كان واقف على الباب النهاردة: اتقِ الله، وراجع ضميرك، وخاف من دعوة مظلوم”.

وأخيرا قال ولي الأمر: “نطالب بالتحقيق الفوري من كل من: وزير التربية والتعليم، ووكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ومحافظ سوهاج، ومدير إدارة سوهاج التعليمية”.



التعليم تنفي وجود غش جماعي ولجان أولاد أكابر

وكان شادي زلطة المتحدث الرسمي بلسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أن امتحانات الثانوية العامة 2025 العام الحالي، لم تشهد حدوث أي وقائع غش جماعي، ولم تظهر بها ما يسمى بـ لجان أولاد الأكابر نهائيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات تليفزيونية، إنه تم زيادة عدد أفراد التفتيش قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2025.

وأضاف أنه يتم تحريز وكشف وسائل الغش قبل دخول الطلاب للجان امتحانات الثانوية العامة 2025 يوميا، مؤكدا أن هناك مجهودا كبيرا جدا يٌبذل من كل أطراف المنظومة التعليمية العام الحالي؛ لخروج امتحانات الثانوية العامة 2025 بأفضل صورة.

وحذر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، مما يتم تداوله على السوشيال ميديا من أخبار مغلوطة وغير رسمية وغير موثقة، هدفها فقط إثارة البلبلة حول منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025.