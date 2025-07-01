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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الدعاء بعد الفجر مستجاب؟.. انتهز الفرصة تعش سعيدا حتى المساء

دعاء الفجر
دعاء الفجر

الدعاء بعد الفجر.. من أفضل الأعمال التي ينبغي للمسلم الحرص عليها، وذلك لأن وقت الفجر من أفضل الأوقات للدعاء، يكون العبد في هذا الوقت أقرب ما يكون إلى ربه، وأغلب الظن أن الدعاء في هذا الوقت يكون مستجاباً، وأدعية بعد الفجر يفضل أن تكون في وقت السجود أولًا، ثم بعد ذكر الله تعالى.
 

أهمية أدعية بعد الفجر

تعد أدعية بعد الفجر من أسباب مغفرة الذنوب، وفتح أبواب الرزق، كما أن الدعاء بعد صلاة الفجر من أسباب قضاء الحوائج، ودفع البلاء، ويُشعر العبد بالراحة النفسية، بما يؤكد أن الدعاء بعد الفجر من أفضل الأعمال التي ينبغي للمسلم الحرص عليها.
 

فضل الدعاء بعد الفجر

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أنه يستحب الدعاء بعد الانتهاء من العبادات، ومن فضل الله على عباده أنْ جعل لهم هيئاتٍ وأحوالًا وأمكنةً وأزمنةً يكون فيها الدعاء أقرب للقبول وأرجى للإجابة؛ ومن هذه المواطن: خواتيم العبادات والطاعات، ويستحب دعاء المسلم لنفسه ولغيره؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو للحاج عند تمام حجه، ولصائم رمضان عند فطره، وغير ذلك.
 

دعاء بعد الفجر

اللهم إنّي أسألك أن ترزقني رزقًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم ارزقني من فضلك وسعتك وكرمك يا أكرم الأكرمين.

اللهم إنّي أسألك أن توسع لي في رزقي، اللهم اكفني بحلالك وعطائك، وأغنني عن خلقك، اللهم إنّك كريم قدير فقدر لي الرزق الكثير وأكرمني بعطائك يا رب العالمين.

اللهم إنك قلت: "ادعوني أستجب لكم"؛ اللهم إني أدعوك وأرجوك أن ترزقني من خيرك، بخيرك الذي لا يملكه غيرك، اللهم ارزقني وبارك لي فيما رزقتني يا رزاق يا كريم.

اللهم إني أصبحت منك في عافية، وستر، وفضل، فتمم لي فضلك بتفريج همي، وتنفيس كربتي، اللهم فرج همي وغمي، واشرح صدري يا رحمن يا رحيم.

اللهم إنك عليم بحالي غني عن سؤالي، اللهم لا تدع الهموم تثقل كاهلي، وارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم اجعل الفرج قريبًا، وبشرني به يا رب العالمين.

اللهم يا من أجبت نوح إذ دعاك، وكشفت الضر عن أيوب إذ ناداك، اللهم اكشف عني الهم والغم، وابعد عني الحزن واليأس، اللهم فرّج همي وأدخل الفرح والسرور إلى قلبي.

اللهم يا من كشفت الضرّ عن أيوب، ورددت يوسف بعد غياب إلى يعقوب، فرّج همي وغمي، وعجل لي في الفرج؛ فإنك عليمٌ بحالي غني عن سؤالي.

اللهم يسر لي أمري، واشرح لي صدري، وسهل لي كل صعب، وقرب لي كل بعيد يا عزيز يا حكيم.

اللهم إني وكلتك أمري وأنت خير وكيل، اللهم دبر لي أمري، فإنك أنت من يحسن التدبير يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا قدير.

اللهم إنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر، اللهم علّمنا من فضلك، ودلنا على الخير بفضلك.

اللهم يسر لي كل خير، واصرف عني كل شر، اللهم قدر لي الخير حيثما يكون ورضني به يا رب العالمين.

اللهم إنّي أمري بين يديك، وأنت أعلم بما في نفسي، اللهم يسر لي كل عسير.

اللهم اجعل أمري سهلًا يسيرًا قريبًا، ولا تجعله صعبًا عسيرًا، فإنك على كل شيء قدير وأنت بالدعاء جدير.
 

الدعاء بعد الفجر حتى الشروق

الدعاء بعد الفجر حتى الشروق هو من سنن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقد كان يمكث في مصلاه من بعد صلاة الصبح حتى شروق الشمس، وعلى ذلك اعتاد الصحابة والتابعون، وكانوا يخصصون هذا الوقت للذكر والدعاء. 

ويدخل في باب الذكر دعاء بعد صلاة الفجر، وقراءة القرآن، وأي أذكار مشروعة أخرى، وسواء كان الجالس منفردًا أو مع جماعة يذكرون الله تعالى، فقد نص الإمام النووي -رحمه الله- على استحباب جلوس العبد في هذا الوقت في مصلاه للذكر والدعاء.

دعاء بعد صلاة الفجر مكتوب

ومن الأدعية الواردة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– ما رواه البخاري، عن شداد بن أوس -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:

"سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

قال: "ومن قالها من النهار موقنًا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة."

دعاء بعد صلاة الفجر مكتوب

من قال دعاء سيد الاستغفار في النهار موقنًا به؛ أي مصدقًا به، ومؤمنًا بثوابه، ومخلصًا من قلبه، ثم مات في يومه ذاك وقبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة بإذن الله تعالى، ومن قاله في الليل موقنًا به أيضًا، ثم مات ليلته تلك وقبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة بإذن الله عز وجل.

وقال الطيبي: يعود تسمية هذا الدعاء بـ"سيد الاستغفار" لاحتوائه جميع معاني التوبة، ويقصد في الحوائج، ويرجع إليه في الأمور.

أفضل ما يقال بعد صلاة الفجر

من أفضل ما يقال بعد صلاة الفجر، ما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فضائل للمكوث بعد الصلاة مع ترديد بعض الأذكار.

 ومن أعظم ما يُقال، ما ورد عن جويرية -رضي الله عنها-، زوج النبي، أنه خرج من عندها بعد صلاة الصبح وهي في مصلاها تذكر الله، ثم عاد بعد ارتفاع الشمس ووجدها لا تزال تذكر الله، فقال لها:
“لقد قلت بعدك أربع كلمات، ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.”

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