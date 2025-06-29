دعاء تفريج الهموم وتيسير الأمور.. ردده وقت الضيق وكن على يقين

يُعد دعاء تفريج الهموم وتيسير الأمور والشفاء من المرض من أكثر الأدعية مساسًا بحاجات الإنسان اليومية، إذ لا يكاد يخلو قلب بشري من همٍّ أو كربٍ أو مرض،فحياة الدنيا بطبيعتها محفوفة بالابتلاءات، مليئة بالتقلبات التي قد تُثقل كاهل الإنسان وتُضعف عزيمته، فلا يجد ملجأً أصدق من التضرع إلى الله والدعاء له في ساعات الضيق والمرض والتعب.

وقد حثّ النبي محمد ﷺ على التوجه إلى الله في مثل هذه الأحوال، وبيّن أن في بعض الكلمات البسيطة فرجًا عاجلًا للكرب وتيسيرًا للأمور وشفاءً للمرضى.

فكل مسلم يحمل في قلبه همًا أو يمرّ بمحنة أو يعاني من مرض، يجد في هذه الأدعية ملاذًا روحيًا يبدد ضيقه ويزرع الطمأنينة في قلبه ، و الدعاء ليس مجرد ألفاظ تُقال، بل هو عبادة عميقة تعكس حاجة الإنسان لخالقه، وتعبّر عن إيمانه بأن الفرج بيد الله وحده، وأن الشفاء والتيسير لا يكونان إلا برحمته.

دعاء تفريج الهم والكرب مجرب

دعاء تفريج الهم والكربمجرب من السنة النبوية الشريفة، ورد له الكثير من الأمثلة والوصايا بالحرص على دعاء تفريج الهم والكرب مجرب فرسول الله-صلى الله عليه وسلم- حثنا على الاستعانة بدعاء تفريج الهم والكربمجرب في مواجهة مصائب الحياة وكروبها، ومن دعاء تفريج الهم والكرب مجرب هذه الأدعية:

• اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب لا تحجب دعوتي، ولا ترد مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري، وتاه فكري وتحيرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسري وجهري، المالك لنفعي وضري، القادر على تفريج كربي وتيسير عسري.

• اسألك اللهم أن تلزم قلبي كما ترغب، وأن أتلوه على الوجه الذي يرضيك عني، وأن أعمل به، وأن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وتغسل به بدني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

• اللهم بلطيف صنعك في التسخير، وخفي لطفك في التيسير، الطف بي فيما جرت به المقادير، واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير.

• «لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات ، ورب الأرض ، ورب العرش الكريم » .

• «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لاإله إلا أنت الله ، الله ربي لاأشرك به شيئا».

دعاء تيسير الأمور من السنة

• اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا رب العالمين، أنت رب المستضعفين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك، أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم إنك أنت الأعلم بما حل بي في أمري (ويذكر الامر)، فيسر لي أمري.

•اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.

• اللهم إني أعوذ بك من التردي و الهدم و الغرق و الحرق، و أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، و أعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، و أعوذ بك أن أموت لديغا.

• اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، و أسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

• اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

• اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين، اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالين، ولا مضلين، واغفر لنا إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

• اللهم أعني ولا تعن علي، وأنصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، لك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري.

• اللهم اجعل لي نورا، وفي قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي شعري نورا، وفى عظامي نورا، وفي دمي نورا، ونورا من خلفي، ونورا من أمامي، ونورا عن يميني، ونورا عن شمالي، ونورا من تحتي، ونورا من فوقي، اللهم زدني نورا، واجعل لي نورا.

• اللهم يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم، وارزقني الحكمة والمعرفة والعلم وثبات الذهن والعقل والحلم.

• إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت، إلهي إن لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؛ وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، وإن لم أتضرع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرع إليه فيرحمني، وكما فلقت البحر لموسى فنجيته من الغرق، فصل وسلم يا رب على محمد وآل محمد ونجني مما أنا فيه من كرب وسهل أمري بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء تيسير الأمور والرزق

• لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ‏اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم.

• يا رب افتح لي بخير، واختم لي بخير، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

• اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمة من عندك تغنني بها عن رحمة من سواك.

• يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القسم، واغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء.

• اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك مايمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدا ما أبقيتني.