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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء استقبال العام الهجرى 1447.. ردده الآن

دعاء استقبال العام الهجرى 1447
دعاء استقبال العام الهجرى 1447
شيماء جمال

مع بداية العام الهجري الجديد كثر بحث كثير من المسلمين عن دعاء استقبال العام الهجرى 1447، رغبة منهم أن يبدأوا العام الجديد بالدعاء تقربا الى الله تعالى، وفى السطور القادمة سوف نذكر مجموعة من الأدعية يمكنكم الاستعانة بها.

دعاء استقبال العام الهجرى 1447

كان سيدنا رسول الله إذا رأى الهلال قال «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير»
[أخرجه الترمذي]

اللَّهُمَّ، هذا عامٌ جديدٌ قد أقبل، فنسألُك اللهمَّ خيرَه، ونعوذُ بك من شرِّه، ونسألُك اللهمَّ أن تجعلَه عامَ خيرٍ وأمانٍ وسَلمٍ وسلام، ونسألُك اللهمَّ العونَ على هذه النفسِ الأمَّارةِ بالسوء، والاشتغالَ بما يُقرِّبُنا إليك زُلْفَى، يا ذا الجلالِ والإكرام.

اللهم اجعله عامًا مباركًا علينا وعلى مصر، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، ونسألك أن تحفظ بلادنا من كل سوء، وتزيدها أمنًا واستقرارًا.

«اللهم اجعله عام تغاث فيه قلوبنا بالعوض اللهم اجعله عام تفرج فيه الكربات وتتسع فيه الأرزاق وتجبر فيه الخواطر وتفرج فيه الهموم ونقضي فيه الحاجات اللهم إنا نسألك خير هذا العام ونعوذ بك من شره».

دعاء السنة الهجرية 1447

- اللهم مع بداية عام 1447 هـ، نسألك أن تكتب لنا الخير في كل خطواتنا، وأن تصرف عنا كل سوء.

يا رب، اجعل هذا العام بداية فرج قريب، ونهاية لكل ضيق، وأكرمنا فيه بحسن الخاتمة.

- اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واغفر لنا ما مضى، وبارك لنا فيما هو آت.

- اللهم اجعل هذا العام حافلًا بالخيرات، ومليئًا بالطمأنينة، وبارك لنا فيه أوقاتنا وأرزاقنا.

- اللهم ارزقنا فيه الرضا، والصبر، والتيسير في كل الأمور، واهدنا لما تحب وترضى.

اللهم انصر أخواننا في غزة.

اللهم أرحمنا وأغفر لنا ذنوبنا.

دعاء العام الهجرى الجديد
«اللهم اجعل العام الهجري الجديد شفاءً لكل مريض وفرج لكل مهموم وسعادة لكل حزين يا رب العالمين، وصلّى الله وسلِّم على سيدنا وحبيبنا مُحمد وعلى آله وصحبه أجمعين».

اللهم نسألك أن تجعل هذا العام الهجري الجديد عامًا خيرًا وعطاءً على جميع المسلمين.


“اللهم إنّا نسألك في عامنا الهجري الجديد، أن تفيض بالخيرات على عِبادك المُسلمين، وأن تجعلها سنة الخير المُباركة التي طال انتظار قلوبنا لفرحتها”.

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