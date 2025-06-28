أدعية لتحقيق الأمنيات.. اغتنمها ورددها الآن

يبحث الكثير عن أدعية لتحقيق الأمنيات، لانه لا يوجد شخص فى هذه الدنيا الا وله أمنيات يتمنى أن يحققها الله له لذلك يلجأ الى الله بالدعاء ليحقق مطلبه، ويمكن للمسلم أن يدعو الله بما يشاء ولكن سوف نذكر فى السطور القادمة مجموعة من الأدعية التى يمكنكم الاستعانة بها.

أدعية لتحقيق الامنيات

يارب أنت أعلم ما في نفسي وقلبي، اللهم اجبر قلبي وأرح عقلي بتحقيق أمنيتي ويذكر الحاجة اللهم، إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت القلوب من خشيته إن تصلي على محمد وان تعطيني حاجتي (الدعاء بالحاجة).

يا رب بكلمة (كن) منك تسعد حياتي ربي قل لأمنياتي كوني وأجعل لي فيما أحب نصيب رباه قل لأحلامنا كوني، يا رب أرزقنا فرحآ يجعلنا نسجد لك باكين اللهم لا تجعل لنا أملا إلا بك اللهم حقق لنا جميعا ما نتمنى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صلي وسلم على رسول الله.

اللهم ياخير من سئل واجود من اعطى وأكرم من عفي وأعظم من غفر واعدل من حكم وأوفي من وعد وأسرع من حاسب وارحم من عاقب اللهم أعطني كل سؤلي واقض لي حوائجي ولا تمنعني الاجابة وانت القائل ادعوني استجب لكم فلا تحجب دعائي برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو غيرك، اللهم وما ضعفت عنـــه قوتي وقصر عنه علمي ولم تنته إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجر على لساني مما أعطيت أحـدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحَزن إذا شئت سهلا.

اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي …اللهم إنى اسالك ايمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى اعلم إنه لن يصيبني الا ما كتبته علي والرضا بما قسمته لي يا ذا الجلال والاكرام”.

يا رب نتوسل إليك أن تقول لأمنياتنا وأحلامنا ودعائنا كوني اللهم استجب دعائنا وحقق آمالنا ورجائنا وامنياتنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا اللهم آمين يا رب العالمين.

دعاء تحقيق الأمنيات المستحيلة

اللهم أنت ربي وبيدكَ أمري، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سُئلت به أجبت أن تجمعني وما أتمنى من غير حولٍ مني ولا قوّة، ولا حول ولا قوة إلا بك.

اللهم أعطني سؤلي، وارزقني نفساً مطمئنة راضيةً بقضائك، وتقنع بعطائك يا رب العالمين. اللهم إن أمنياتي بين يديك، أسألك بنور وجهك الذي إذا سألت به أعطيت أن تؤتيني ما أتمنى. اللهم لا تدع في نفسي ما أتمنى من غير أن يُستجابُ لي.



اللهم إني أسألك بأنك مالك الملك وأنك على كل شيء قدير وما تشاء من أمرا يكون أن تقول أمنيتي وتذكر مطلبك كوني.



اللهم أني أسألك بهذا الآية الكريمة ((أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء)) اللهم إني مضطر وأنت المجيب يا سامع كل صوت وبارئ النفوس بعد الموت يا من لا تخشاه الظلمات يا من لا يشغله شيء عن شيء أن تجيب دعائي.

يا رافع السماوات والأرض يا رب كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء يا رب استجب دعائنا.



اللهم إنك تجيب المضطر وتكشف السوء وتغيث الملهوف وتشفي السقيم وتغني الفقير وتجبر الكسير وترحم الصغير وتعين الكبير وليس دونك ظهير ولا فوقك قدير وأنت العلي الكبير اللهم اوجب لي بجودك عظيم الاجر ودوام اليسر واغفر لي بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين.



يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبنور وجهك الذي ملاء أركان عرشك وبقدرتك على جميع خلقك يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني (قال الحسن البصري من توضأ وصلى أربع ركعات ودعاء بهذا الدعاء أستجيب له مكروب كان أو غير مكروب).



أدعية جامعة لكل خير

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا

اللّهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

اللّهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللّهم اجعلنا لكتابك من التّالين، ولك به من العاملين، و بالأعمال مخلصين و بالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، و بالجنات منعمين و إلى وجهك ناظرين.

اللّهم أحينا مستورين، و أمتنا مستورين، و ابعثنا مستورين، و أكرمنا بلقائك مستورين، اللّهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض.

اللهم أعطني سؤلي فأنت تعلم سِرّي وعلانيتي. اللهم أعطني سؤلي واجعل للمسلمين من كُلّ همِّ فرجًا ومن كُلِّ ضيقٍ مخرجًا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اغفر لي وللمسلمين، وأعطني سؤلي، ولا تحرمني من فضلِكَ عليّ يا أرحم الراحمين.



اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين.

اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

اللّهم إنا نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك، وأصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرّياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين.