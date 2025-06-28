علي جمعة يحصل على 56 صوتا فى انتخابات الطرق الصوفية

أجريت صباح اليوم انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية والتي أسفرت على انتخاب (10) من مشايخ الطرق الصوفية بعضوية المجلس الأعلى.

وحصد فضيلة الدكتور علي جمعة -وفق ما تم إعلانه عبر صفحته الرسمية على فيس بوك- على عدد أصوات 56 صوتا من أصل 60 صوتا صحيحا.

وجاءت أسماء الفائزين فى انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية كالتالي: