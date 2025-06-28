علي جمعة يحصل على 56 صوتا فى انتخابات الطرق الصوفية

أجريت صباح اليوم انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية والتي أسفرت على انتخاب (10) من مشايخ الطرق الصوفية بعضوية المجلس الأعلى.
وحصد فضيلة الدكتور علي جمعة -وفق ما تم إعلانه عبر صفحته الرسمية على فيس بوك- على عدد أصوات 56 صوتا من أصل 60 صوتا صحيحا.
وجاءت أسماء الفائزين فى انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية كالتالي:
- الدكتور علي جمعة الطريقة الصديقية الشاذلية
- والشيخ سالم الجازولي شيخ الطريقة الجازولية
- والشيخ محمد علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية
- والدكتور جمال مختار شيخ الطريقة الدسوقية
- والشيخ سعيد الشناوي شيخ الطريقة الشناوية
- والشيخ أحمد الصاوي شيخ الطريقة الصاوية
- والشيخ الحسين حامد سلامة الراضي شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية
- والشيخ عبدالله المحجوب الميرغني شيخ الطريقة الميرغنية الختمية
- والشيخ محمد عبد الخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية
- والدكتور محمود مالك علوان شيخ الطريقة العلوانية الخلوتية