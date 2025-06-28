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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تحت إشراف قضائي.. انطلاق انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية بمشاركة كبار المشايخ

انتخابات الطرق الصوفية
انتخابات الطرق الصوفية
شيماء جمال

توافد منذ قليل، العشرات من مشايخ الطرق الصوفية على مقر المشيخة العامة للطرق الصوفية بالدراسة وذلك لأجل المشاركة في انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية التي تعقد اليوم تحت أشراف قضائي كامل حيث يتنافس 14 مرشحا من مشايخ الطرق الصوفية.

وكان في مقدمة الحاضرين الشيخ سالم الجازولي شيخ الطريقة الجازولية والشيخ جمال الدسوقي شيخ الطريقة الدسوقية والشيخ محمد عبد الخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية.


 

وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية قد كشفت في بيان لها عن عقد انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية، صباح  اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، بمقر المشيخة العامة للطرق الصوفية، وذلك لاختيار 10 أعضاء يمثلون مشايخ الطرق الصوفية في أعلى هيئة تنظيمية للتصوف في مصر.

ويخوض الانتخابات 14 مرشحًا من كبار رموز ومشايخ الطرق الصوفية، وسط إشراف كامل من اللجنة المشكّلة من محافظة القاهرة، برئاسة المحافظ أو من ينيبه، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتكليف اللجنة بديلًا عن المجالس المحلية التي لم تُنتخب بعد.

قائمة المرشحين لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية:

1. الشيخ الدكتور علي جمعة

2.  الشيخ الدكتور محمد محمود أبو هاشم

3. فضيلة الشيخ محمد عبد الرحيم العزازي

4.  الشيخ أحمد الصاوي

5.  الشيخ علاء أبو العزائم

6.  الشيخ جمال الدسوقي

7.  الشيخ محمود أبو علي

8.  الشيخ سالم الجازولي

9.  الشيخ سعيد الشناوي

10.  الشيخ عبد الخالق الشبراوي

11.  الشيخ محمود مالك علوان

12.  الشيخ أحمد التسقياني

13. الشيخ عبد الله المحجوب

14. الشيخ الحسين سلامة الراضي

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات من خلال جمعية عمومية مكوّنة من 70 عضوًا، حيث يختارون 10 فقط لتمثيل الطرق الصوفية بالمجلس الأعلى، إلى جانب شيخ المشايخ رئيسًا للمجلس، وممثلين عن الأزهر الشريف، ووزارات: الأوقاف، والداخلية، والثقافة، والتنمية المحلية.

من جانبه، أكد شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي، أن هذه الانتخابات تمثل ترجمة حقيقية لقيم التصوف القائم على التزكية والتجرد وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الاستحقاق هو التسابق في إعلاء قيم التصوف والتحصن بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن والمواطنين، في إطار من الوحدة الوطنية والولاء للدولة المصرية ومؤسساتها.

وأضاف: "نؤمن أن التصوف الصحيح هو حصن منيع في مواجهة التطرف والانحراف، وهذه الانتخابات ترسخ لمسيرة العمل الجماعي والمشاركة في اتخاذ القرار بما يخدم القيم الروحية والأخلاقية التي يمثلها أهل التصوف على مدار التاريخ".

انتخابات الصوفية انتخابات الطرق الصوفية مشايخ الطرق الصوفية

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