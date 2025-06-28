انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية تنطلق اليوم

تنطلق بعد قليل بمقر المشيخة العامة للطرق الصوفية فعاليات انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية، حيث تُجرى عملية الاقتراع لاختيار عشرة من كبار مشايخ الطرق، خلال الفترة من العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، تحت إشراف لجنة مشكلة من محافظة القاهرة، برئاسة المحافظ أو من ينيبه، في خطوة تُعد من أبرز المحطات التنظيمية داخل البنية المؤسسية للصوفية في مصر.

وتشهد الانتخابات مشاركة 14 مرشحًا يتنافسون على 10 مقاعد، وينضم إلى المجلس الأعلى إلى جانب الفائزين كل من شيخ مشايخ الطرق الصوفية بصفته رئيسًا، إضافة إلى ممثلين عن الأزهر الشريف، ووزارات الأوقاف، والداخلية، والثقافة، والتنمية المحلية، ما يعكس الطبيعة التشاركية لهذا الكيان في إدارة شؤون التصوف في البلاد.

وتقوم الجمعية العمومية، التي تتألف من 70 عضوًا من رموز ومشايخ الطرق الصوفية، بمهمة التصويت لاختيار الأعضاء، في وقت تم فيه تشكيل لجنة إشراف بديلة من محافظة القاهرة بسبب غياب المجالس المحلية، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

تضم قائمة المرشحين:

الدكتور علي جمعة، الدكتور محمد محمود أبو هاشم، محمد عبد الرحيم العزازي، أحمد الصاوي، علاء أبو العزائم، جمال الدسوقي، محمود أبو علي، سالم الجازولي، سعيد الشناوي، عبد الخالق الشبراوي، محمود مالك علوان، أحمد التسقياني، عبد الله المحجوب، الحسين سلامة.

من جهته، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أن هذه الانتخابات تعبّر عن روح التصوف القائم على الصفاء والتجرد وخدمة المجتمع، معتبرًا أن الهدف الأساسي منها هو تعزيز مسار العلم والمعرفة والقيم الروحية، وتكريس الوحدة الوطنية والولاء للدولة ومؤسساتها، في ظل ما يمثله التصوف الصحيح من خط دفاع متقدم ضد التطرف والانحراف.

أما أحمد قنديل، المتحدث الرسمي باسم المشيخة، فقد أشار إلى أن هذه الخطوة تجسّد مسارًا ديمقراطيًا واعيًا داخل المشيخة، وترسيخًا لمبادئ المشاركة المؤسسية، مؤكدًا أن المنافسة بين المرشحين تعكس سعيًا صادقًا لخدمة التصوف والمجتمع بروح علمية ووطنية، وأن الأسماء المرشحة مشهود لها بالكفاءة والاعتدال والتاريخ في خدمة المنهج الصوفي الوسطي.