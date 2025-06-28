قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة تشيلسي وبنفيكا في كأس العالم للأندية
قبل عرضه غدا.. التفاصيل الكاملة لمسلسل مملكة الحرير
إشادات واسعة بتسلم أبو العينين رئاسة البرلمان الأورومتوسطي.. خطوة تعزز مكانة مصر في المشهد الإقليمي والدولي
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 28-6-2025
عضو بالكونجرس يدعو ترامب إلى التفاوض مع إيران
بالأرقام | كيف تطور الاهتمام بقطاع الصحة بعد ثورة 30 يونيو؟|فيديو
السعودية.. موسم العمرة يمتد لـ 8 أشهر ويُقسم إلى 3 مراحل
بعد رئاسة مصر.. أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يهنئون أبو العينين
بعد فاجعة المنوفية.. وزارة الأوقاف : القيادة التزام ديني وأخلاقي
مصر ترحب باتفاق السلام بين الكونجو الديموقراطية ورواندا وتؤكد دعمها لاستقرار منطقة البحيرات العظمى
موعد انطلاق اختبارات القدرات 2025 لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل
3 لاعبين من الأهلي.. التشكيل المثالي للعرب في مونديال الأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بعد فاجعة المنوفية.. وزارة الأوقاف : القيادة التزام ديني وأخلاقي

حوادث الطرق خطر يهدد المجتمع
حوادث الطرق خطر يهدد المجتمع
عبد الرحمن محمد

في تعليق مؤثر نشرته وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ضمن حملة #صحح_مفاهيمك، وجّهت الوزارة رسالة قوية ضد ثقافة القيادة المتهورة التي باتت تُهدد أرواح الأبرياء، وذلك على خلفية الحادث المفجع الذي شهدته محافظة المنوفية بالأمس، والذي أسفر عن وفاة 19 فتاة في عمر الزهور نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل "تريلا" على الطريق الدائري الإقليمي.

وأكدت الوزارة أن بعض السائقين يتعاملون مع الطريق وكأنه ملكية خاصة، يتجاوزون الإشارات، ويتسابقون بسرعات جنونية بدعوى أن "الطريق فاضي" أو "مافيش ظابط"، وكأن الالتزام بقوانين المرور أمر اختياري، وذكّرت الوزارة بقول الله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} و{وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ} ، مشددة على أن القيادة المتهورة قد تكون سببًا في زهق أرواح بريئة.

وتطرّق المنشور إلى مفاهيم خاطئة منتشرة، مثل الاعتقاد بأن الالتزام بالسرعة أو القواعد ضعف أو "يعطّل الدنيا"، مؤكدة أن القيادة الآمنة هي وعي حقيقي ومسؤولية أخلاقية ودينية، بل ومظهر من مظاهر التحضّر.

وختمت وزارة الأوقاف رسالتها بالتأكيد على أن الطريق ليس مساحة حركة فقط، بل ميثاق أمان جماعي، وكل خرق له قد يكون ثمنه حياة، داعية الجميع لأن يكونوا قدوة في التزامهم، وأن يسوقوا وكأنهم "يحملون أرواحًا على أكتافهم"، فحياة الإنسان ليست ملكًا له وحده، بل أمانة أمام الله والمجتمع.748-

ربنا يحفظ الجميع ويجعلنا ممن يسعون لجعل الدنيا أكثر أمنًا ونقاءً.

وزارة الأوقاف صحح_مفاهيمك القيادة المتهورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 28-6-2025.. وعيار 21 يهبط لهذا المستوى

رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل

فضح محاباة أمريكا لـ إسرائيل.. رئيس الاستخبارات السعودية السابق: لن أزور أمريكا حتى يرحل ترامب

كأس العالم للأندية

MBC مصر تنقل 5 مواجهات نارية من دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025

دفن الضحايا

أول تحرك برلماني بشأن حادث الطريق الإقليمي .. بيان عاجل

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 3 عبادات أوصى بها النبي

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

مصطفى بكري

مصطفى بكري: أتمنى من رئيس الوزراء سحب مشروعه فيما يخص الايجار القديم

حريق بقسم الأطفال في مستشفى البدرشين

إخلاء المبنى بالكامل.. السيطرة على حريق بقسم الأطفال في مستشفى البدرشين

ترشيحاتنا

د. علي جمعة

انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية تنطلق اليوم

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: البعض يرفض روح التعاون والإيثار بين أصحاب النبي فى الهجرة

يسري جبر

يسري جبر يشرح معنى حديث "لا حسد إلا في اثنتين"

بالصور

بعد التحذير من الكتافست.. مسكنات الألم تحت المجهر: أضرار صادمة للإفراط في تناولها

أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست
أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست
أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست

المشروب الذهبي.. فوائد مذهلة لشرب الكركم وطرق غير تقليدية لتناوله

فوائد شرب الكركم
فوائد شرب الكركم
فوائد شرب الكركم

نشرة المرأة والمنوعات| وصفة سهلة لـ الإمساك وحركة الأمعاء.. حظك اليوم.. فوائد تناول شوربة الكوارع أسبوعيا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش..سر طبيعي لنحت البطن وحرق الدهون

ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش
ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش
ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش

فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لا أجد فى الأكل متعة.. سعادتي تتحقق بالحفاظ على رشاقتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد