بعد فاجعة المنوفية.. وزارة الأوقاف : القيادة التزام ديني وأخلاقي

في تعليق مؤثر نشرته وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ضمن حملة #صحح_مفاهيمك، وجّهت الوزارة رسالة قوية ضد ثقافة القيادة المتهورة التي باتت تُهدد أرواح الأبرياء، وذلك على خلفية الحادث المفجع الذي شهدته محافظة المنوفية بالأمس، والذي أسفر عن وفاة 19 فتاة في عمر الزهور نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل "تريلا" على الطريق الدائري الإقليمي.

وأكدت الوزارة أن بعض السائقين يتعاملون مع الطريق وكأنه ملكية خاصة، يتجاوزون الإشارات، ويتسابقون بسرعات جنونية بدعوى أن "الطريق فاضي" أو "مافيش ظابط"، وكأن الالتزام بقوانين المرور أمر اختياري، وذكّرت الوزارة بقول الله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} و{وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ} ، مشددة على أن القيادة المتهورة قد تكون سببًا في زهق أرواح بريئة.

وتطرّق المنشور إلى مفاهيم خاطئة منتشرة، مثل الاعتقاد بأن الالتزام بالسرعة أو القواعد ضعف أو "يعطّل الدنيا"، مؤكدة أن القيادة الآمنة هي وعي حقيقي ومسؤولية أخلاقية ودينية، بل ومظهر من مظاهر التحضّر.

وختمت وزارة الأوقاف رسالتها بالتأكيد على أن الطريق ليس مساحة حركة فقط، بل ميثاق أمان جماعي، وكل خرق له قد يكون ثمنه حياة، داعية الجميع لأن يكونوا قدوة في التزامهم، وأن يسوقوا وكأنهم "يحملون أرواحًا على أكتافهم"، فحياة الإنسان ليست ملكًا له وحده، بل أمانة أمام الله والمجتمع.748-

ربنا يحفظ الجميع ويجعلنا ممن يسعون لجعل الدنيا أكثر أمنًا ونقاءً.