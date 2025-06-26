الأوقاف تصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها

نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمى على فيس بوك بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها وجاء نص البيان كالتالى:

في إطار رسالتها الدينية والوطنية، وتأكيد دورها التوعوي في حماية الفرد والمجتمع، تُجدِّد وزارة الأوقاف في اليوم العالمي لمحاربة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها؛ موقفها الثابت والواضح في رفض هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات، وتفتك بكيان الأسر، وتستهدف طاقات الشباب الذين هم عماد الأمة وعدتها في حاضرها ومستقبلها.

وتؤكد الوزارة أن تعاطي المخدرات وإدمانها كبيرة من الكبائر التي تُذهب العقل وتفسد الدين والدنيا، وقد جاءت الشريعة الإسلامية السمحة لتحافظ على الكليات الخمس: الدين، النفس، العقل، العرض، والمال، وأجمع العلماء على أن المخدرات مفسدة لهذه الضرورات ومهلكة للفرد والمجتمع.

وتُشيد الوزارة بجهود الدولة في مكافحة المخدرات بجميع أشكالها، كما تثمّن الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الدولة المعنية في التوعية والعلاج والوقاية، مثل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووسائل الإعلام الوطنية، وغيرها من المؤسسات الوطنية ذات الصلة.

وفي هذا السياق، تؤكد الوزارة أنها ستواصل تكثيف جهودها الدعوية والتثقيفية في المساجد والمدارس ومراكز الشباب، لتوعية النشء والشباب بأضرار المخدرات دينًا ودنيا، والعمل على تعزيز قيم الانتماء، والإرادة، وتحمل المسئولية، ومواجهة أعداء الحياة الذين يتاجرون بآلام الناس وعقول أبنائهم.

واختتمت البيان بالدعاء قائلة: حفظ الله مصر وشبابها، ووقاها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجعلها دائمًا حصنًا منيعًا للقيم والأخلاق، ومنارة للخير والنور والاعتدال.