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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزارة الأوقاف تعلن موعد الامتحان التحريري لصرف بدل التميز العلمي يوليو 2025

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف عن موعد انعقاد الامتحان التحريري للمتقدمين لاختبار صرف بدل التميز العلمي لشهر يوليو 2025م، وذلك للأئمة والإداريين والعاملين بالأوقاف ومستشفى الدعاة، من الحاصلين على شهادات (الدكتوراه – الماجستير – الدبلومة بنظام السنتين)، سواء من المتقدمين الجدد أو الراغبين في تعديل وضعهم إلى درجة أعلى.

ومن المقرر أن يُعقد الامتحان في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمسجد النور في العباسية، في موعد محدد يجمع كافة الفئات المستهدفة.

وسيكون محتوى الاختبار مقسمًا حسب الفئات، حيث يؤدي الأئمة والعاملون في الحقل الدعوي وإقامة الشعائر الامتحان في الكتب التالية:

قواعد الفقه الكلية

دراسات في علوم القرآن

دراسات في علوم الحديث

أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين

أما باقي العاملين من غير هذه الفئات، فسيتم اختبارهم في أحد التخصصات التالية:

قانون الخدمة المدنية

الشئون المالية

شئون البر والأوقاف

الشئون القانونية

ويشترط لدخول الامتحان إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، بالإضافة إلى صورة المؤهل الأعلى الحاصل عليه المتقدم.

للاطلاع على تفاصيل إضافية والمستندات المطلوبة، يمكن زيارة الرابط التالي:
رابط تفاصيل الامتحان

وتطالب الوزارة إلى أهمية الالتزام بالتعليمات والمواعيد المعلنة لضمان سير العملية بسلاسة وانتظام.

وزارة الأوقاف الامتحان التحريري بدل التميز العلمي

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