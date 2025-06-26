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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تفتتح 9 مساجد غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (٩) مساجد غدًا الجمعة، الموافق ٢٧ من يونيو  ٢٠٢٥م، حيث تم إحلال  وتجديد (٧) مساجد، ومسجدان صيانًة وتطويرًا.
وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن، إلى (١٤٠٨) مسجدًا، من بينها (٩٦١) مسجدًا بين إنشاء وإحلال وتجديد، و (٤٤٧) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٤٨٩) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًاو ٩٤ مليون جنيه.
وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:


ففي محافظة الأقصر:
تم إحلال وتجديد مسجد الإيمان بقرية الغريرة أصفوان – مركز إسنا
وفي محافظة سوهاج: 
تم إحلال وتجديد مسجد آل يعقوب البحري بقرية سفلاق – مركز ساقلتة.
وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد النور بعزبة قرني بقرية الرقة – مركز العياط.
وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد آل جابر بقرية خرسيت – مركزطنطا.
وفي محافظة الإسماعيلية:
تم إحلال وتجديد مسجد عثمان بن عفان  بعزبة الوكالة بقرية تل البلد - مركز التل الكبير.
وفي محافظة الدقهلية:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بعزبة غيضان بقرية العزاوي – مركز السنبلاوين.
وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية ريدة – مركز المنيا.
وفي محافظة قنا:
تم صيانة وتطوير مسجد التوبة بقرية الحجيرات – مركز قوص؛ ومسجد الشيخ معدان بقرية النجاحية – مركز نجع حمادي.
وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

الأوقاف افتتاح المساجد وزير الأوقاف إحلال و تجديد

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