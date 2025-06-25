فيلم قصير عن الهجرة النبوية بساحة مسجد الحسين في احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد

خصصت وزارة الأوقاف خلال احتفالها الرسمي بالعام الهجري الجديد 1447 هـ، شاشة عرض كبيرة بساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، لعرض فيلم قصير يوثق قصة الهجرة النبوية الشريفة، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب لفيف من علماء الدين والقيادات التنفيذية والإعلاميين.

ويأتي هذا المشهد ضمن الفعاليات الرسمية التي تنظمها وزارة الأوقاف لإحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة، مع استخدام وسائل عرض حديثة تهدف إلى تعزيز التفاعل المعرفي والديني لدى المشاركين، لاسيما من الشباب.

استطلعت دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، 29 من ذي الحجة لعام 1446 هجرية، هلال شهر المحرم لعام 1447 هجرية.

غدا بداية شهر المحرم والسنة الهجرية الجديدة 1447



من جانبها أعلنت دار الإفتاء، في بيان لها، أن غدا الخميس 26 يونيو هو أول أيام شهر المحرم وبداية السنة الهجرية الجديدة 1447 هجرية.

وبذلك توافق رؤية دار الإفتاء المصرية، ما أعلنته الحسابات الفلكية من أن الخميس 26 يونيو هو أول أيام شهر المحرم 1447 ه.

دعاء رؤية الهلال

وورد دعاء رؤية الهلال عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ، عن يحيى بن طلحة بن عبيد الله , عن أبيه طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربى وربك الله.

وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون هذا الدعاء إذا دخلت السنة أو الشهر اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان.