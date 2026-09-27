عاهل البحرين يتسلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية الأوروبية

تسلم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتضمن دعوته لحضور أعمال القمة الخليجية الأوروبية الثانية التي تستضيفها السعودية خلال شهر أكتوبر المقبل.

وسلم الرسالة إلى الملك حمد - وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) - السفير السعودي لدى المنامة نايف بن بندر السديري، اليوم "الأحد"، حيث أشاد الملك حمد بالعلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة التي تجمع بين البلدين وتميّزها والحرص المستمر على دعمها والارتقاء بها على كافة المستويات لما فيه خير وصالح شعبيهما.

وأعرب الملك حمد عن تمنياته بالتوفيق لأعمال القمة الخليجية الأوروبية، لتعزيز علاقات الشراكة الوثيقة وتوثيق التعاون التاريخي الوطيد بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوربي بما يحقق المصالح المشتركة.