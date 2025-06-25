وزير الأوقاف يتابع مناسك الحج والعمرة بنظارة VR خلال احتفال العام الهجري بمسجد الحسين ..صور

على هامش احتفالية وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد بمسجد الحسين والتي انتهت منذ قليل ، ارتدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، نظارة الواقع الافتراضي (VR) لمتابعة محاكاة حية لمناسك الحج والعمرة، في تجربة تقنية مبتكرة تهدف إلى الدمج بين التكنولوجيا والتجربة الدينية الحية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن فعاليات نظمتها وزارة الأوقاف، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في إطار مبادرة "اتحاد بشبابها"، التي حرصت على تقديم مظاهر استقبال حديثة باستخدام شاشة إلكترونية بحجم 10×15 بوصة، وروبوتين ذكيين استقبلا الوزير فور دخوله المسجد، وقدما له المستلزمات الرسمية من أدوات الاحتفال مثل المقص وغيره.

كما تضمن البرنامج عرض فيلم تسجيلي على الشاشة يوثق تفاصيل الهجرة النبوية الشريفة، ما يعكس روح التجديد والانفتاح على الوسائل المعاصرة لنقل الرسائل الدينية بطريقة تفاعلية.

ويحضر هذه المناسبة عدد من كبار علماء الأزهر ورجال الدين والإعلام، إلى جانب الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، ممثلًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.