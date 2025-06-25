روبوت ذكي يستقبل وزير الأوقاف بمسجد الحسين قبل انطلاق احتفال العام الهجري الجديد.. صور

استقبل روبوت ذكي منذ قليل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لحظة دخوله مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، مساء اليوم الأربعاء، لحضور الاحتفال الرسمي الذي تنظمه وزارة الأوقاف بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447 هـ، والمقرر انطلاقه عقب صلاة المغرب مباشرة .

ويأتي هذا الابتكار ضمن مبادرة "اتحاد بشبابها" التابعة لوزارة الشباب والرياضة، حيث تم استخدام شاشة إلكترونية بحجم 10×15 بوصة، إلى جانب روبوتين يتوليان استقبال الضيوف، وتقديم المستلزمات الرسمية، من بينها المقص وبعض أدوات الحفل، في مشهد رمزي يعكس تطور العمل الدعوي في مصر.

كما سيتم عرض فيلم تسجيلي على الشاشة الإلكترونية يوثق قصة الهجرة النبوية الشريفة، ويُتاح للحضور استخدام نظارات الواقع الافتراضي (VR) لتجربة محاكاة افتراضية لمناسك الحج والعمرة، بهدف تعزيز التفاعل الديني والمعرفي لدى المشاركين.

ويحضر الاحتفال عدد من كبار العلماء ورجال الدين والإعلام، ويشارك الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، ممثلًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار ما توليه الدولة من اهتمام كبير بإحياء المناسبات الدينية الكبرى، وتأكيد القيم الروحية والوطنية في المجتمع المصري.