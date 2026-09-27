الأردن يدين اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى ويحذر من عواقب التصعيد

أدانت الأردن بشدة استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف، وآخرها اليوم الأحد، وما رافقها من ممارسات استفزازية وتصريحات تحريضية وتصعيدية من مسؤولين إسرائيليين متطرفين، محذرة من تداعيات استمرار هذه الانتهاكات على الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير فؤاد المجالي، في بيان اليوم، رفض الأردن المطلق وإدانته الشديدة لمواصلة المستوطنين المتطرفين اقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وما يصاحبها من تصرفات استفزازية باعتبارها انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وتدنيساً لحرمته.

وشدد على أن هذه الاقتحامات والممارسات تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحريضًا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف من خلال محاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

وأكد رفض الأردن لأية محاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، مشدداً على أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها.

وحذرت وزارة الخارجية الأردنية من عواقب استمرار الانتهاكات والاستفزازات والتصريحات التحريضية، مؤكدة أن مواصلة هذه الممارسات من شأنها زيادة التوتر وتقويض الأمن والاستقرار، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع ممارساتها غير المسؤولة وانتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

كما دعت الأردن المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف الإجراءات اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التحريض ضد الشعب الفلسطيني.

وجددت التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.