سموتريتش يتهم المدعي العام الإسرائيلي بالتدخل في الانتخابات بسبب تجميد طرح مناقصة E1

اتهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المدعي العام غالي بهاراف ميارا، بالتدخل في العملية الانتخابية، عقب قرار تأجيل طرح مناقصة مرتبطة بمشروع استيطاني في منطقة E1 بالضفة الغربية إلى ما بعد الانتخابات.

وطالب سموتريتش لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية بالتدخل في القضية، معتبرًا أن قرار المدعي العام بتأجيل طرح المناقصة إلى ما بعد الانتخابات يمثل تدخلًا في العملية السياسية.

وكان من المقرر طرح مناقصة لبناء وحدات استيطانية في منطقة E1، الواقعة شرق القدس، إلا أن المدعي العام أرجأ الإجراء إلى ما بعد الانتخابات، وفقًا لما أوردته صحيفة «هآرتس».

وتُعد منطقة E1 من أكثر المناطق حساسية في الضفة الغربية، نظرًا لموقعها الجغرافي وأهميتها بالنسبة للتواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية والقدس، فيما أثارت خطط البناء الاستيطاني فيها اعتراضات فلسطينية ودولية متكررة.

ويأتي الخلاف بين سموتريتش والمدعي العام في ظل تصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن مستقبل الاستيطان في الضفة الغربية، بالتزامن مع الاستعدادات للانتخابات.