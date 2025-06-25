الأوقاف تطلق 1023 قافلة دعوية بمراكز الشباب للتوعية بحرمة الغش

أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم (1023) قافلة دعوية بمختلف مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان: "مَن غشَّنا فليس منا.. حرمة الغش بكافة صوره وأنواعه"، على أن تُنفذ هذه القوافل يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج "صحح مفاهيمك"، وفي ضوء تنفيذ محاور الخطة الدعوية الشاملة للوزارة، التي تهدف إلى مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب، والتصدي لظاهرة تراجع القيم والأخلاق، مع التركيز على بناء الشخصية الوطنية المصرية على أسس دينية وأخلاقية قوية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه القوافل سيتولاها نخبة من الأئمة والدعاة المتميزين، بهدف ترسيخ مفهوم الأمانة ونبذ الغش بكافة أشكاله، سواء في الامتحانات أو في المعاملات التجارية أو في الحياة العامة، وذلك انطلاقًا من التعاليم الإسلامية التي تُحرّم الغش وتُجرّمه بوضوح.

وتُعد هذه القوافل واحدة من أكبر الأنشطة الدعوية الموحدة التي تُنفذها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، بما يعكس تكامل الجهود المؤسسية في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الظواهر السلبية التي تهدد القيم المجتمعية.