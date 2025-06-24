الأوقاف تنظم احتفال العام الهجري الجديد بمسجد الحسين

تنظم وزارة الأوقاف، مساء غد الأربعاء، احتفالًا رسميًا بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447 هـ، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ولفيف من كبار العلماء ورجال الدين والإعلاميين.

ويشارك في الاحتفال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ممثلًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بإحياء المناسبات الدينية الكبرى وتعزيز القيم الروحية والوطنية في المجتمع.

وفي سياق متصل، وجّه السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري، وللأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد، مؤكدًا أن الهجرة النبوية تحمل معاني عظيمة من حب الوطن والانتماء إليه، وتغرس قيم التسامح، والاعتدال، والتضحية من أجل بناء الدولة وتحقيق النصر.

وأشار نقيب الأشراف إلى أن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى التكاتف والتعاون والوقوف خلف قيادتها الوطنية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات واضطرابات، داعيًا الله أن يكون العام الهجري الجديد عام خير وبركة، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، ويحفظها من كل سوء، وينعم بالسلام على العالم أجمع.